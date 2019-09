FFBB: Le coup de gueule du président Siutat

Le président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), Jean-Pierre Siutat, regrette qu’aucun représentant officiel français ne soit venu en Chine pour soutenir les Bleus lors de la Coupe du monde 2019, que les joueurs de Vincent Collet ont terminée avec une médaille de bronze autour du cou.

"Beaucoup de chefs d’États étaient présents. Beaucoup de gouverneurs étaient présents là-bas, mais aucun représentant français, aucun politique français. Et ça, c’est un coup de gueule. Sur place, on me demandait même où ils étaient", a pesté le patron du basket tricolore, cité par RMC Sport.

Et Jean-Pierre Siutat de déplorer également le manque d’exposition médiatique. "Nous ne sommes toujours pas suivis par les chaînes publiques pour s’intéresser au basket. Nous le méritions", a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse, au retour des coéquipiers de Nicolas Batum sur le sol français.