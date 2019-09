Etats-Unis: Tatum touché à une cheville

Décisif lors de la très, très difficile victoire de Team USA contre la Turquie mardi à Shanghai (93-92, a.p.), pour le deuxième match des Américains à la Coupe du monde, Jayson Tatum (11 points et 11 rebonds), qui a notamment arraché la prolongation en inscrivant deux lancers francs à un centième du buzzer, s’est blessé la cheville gauche.

"Je pense que j’ai un peu glissé, et ma cheville a tourné. Je me sens mieux maintenant, je peux marcher un peu. Ça me fait encore mal, mais on verra comment je me sens après avoir été soigné", a ensuite réagi le joueur des Celtics pour ESPN.

Les hommes de Gregg Popovich, déjà qualifiés pour la seconde phase, seront opposés au Japon jeudi.