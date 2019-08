Etats-Unis: Kuzma forfait

Kyle Kuzma ne participera pas à la Coupe du monde de basket en Chine (31 août - 15 septembre). Le joueur des Lakers est écarté de la liste des 12 Américains en raison d'une blessure à la cheville.

Meneurs: Kemba Walker (Boston Celtics), Marcus Smart (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs).

Extérieurs: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jaylen Brown (Boston Celtics), Joe Harris (Brooklyn Nets).

Intérieurs: Harrison Barnes (Sacramento Kings), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Myles Turner (Indiana Pacers).

