Coupe du Monde 2023 (Qualifications) : Les Bleus chanceux au tirage

Médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019 en Chine, l’équipe de France de basket masculin espère faire encore mieux en 2023, lors du Mondial qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Depuis ce mardi, les Bleus, toujours coachés par Vincent Collet (qui a prolongé son contrat avec l’équipe de France jusqu’en 2024, tout en coachant Boulogne-Levallois pendant les deux prochaines saisons), en savent un peu plus sur le chemin qui les mènera vers l’Asie, ou pas, dans deux ans. Le tirage au sort de la phase de qualifications a placé les vice-champions olympiques dans le groupe E, en compagnie du Portugal, de la Hongrie et du Monténégro. Sur le papier, il n’y a pas photo, les Bleus semblent bien supérieurs à ces équipes.

Collet se méfie

Le Portugal n’a en effet jamais participé à la moindre Coupe du Monde et n’a plus joué un Euro depuis sa 21eme place en 2011. La Hongrie n’a jamais disputé de Mondial non plus, et a terminé 16eme du dernier Euro, en 2017. L’équipe la plus dangereuse pourrait être le Monténégro, 25eme du Mondial 2019 et 13eme de l’Euro 2017. Les trois premières équipes du groupe seront qualifiés pour le deuxième tour de qualification à l’issue des six matchs. Des rencontres qui se dérouleront sans les joueurs NBA et les joueurs Euroligue, ce qui va évidemment lisser le niveau entre les équipes. Vincent Collet se montre d’ailleurs méfiant : « Ce tirage au sort est plus compliqué qu’il n’y parait. En effet si les équipes du premier tour semblent abordables, le croisement avec la poule F (composée de la Bosnie-Herzégovine, de la Lituanie, de la Bulgarie et de la République tchèque, ndlr) nous obligera à réaliser un parcours parfait dès le début de ces qualifications. Il faudra assumer notre rang, même si nous savons que la configuration de l’équipe de France sera très éloignée de celle médaillée d’argent aux Jeux de Tokyo. Rien ne sera facile dans ce parcours jusqu’en 2023. Il faudra être prêt dès le début face à de sérieux clients de notre continent. Nous savons que nous devrons faire appel à un grand nombre de joueurs du Team France Basket pour atteindre nos objectifs mais je suis convaincu que les joueurs appelés feront le maximum pour aider l’équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde. » Rappelons qu’avant un éventuel Mondial 2023, les Bleus disputeront l’été prochain l’Euro en Allemagne, où ils viseront la médaille d’or.