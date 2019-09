Collet: "Merci à l’organisation"

Les Bleus, battus de justesse par l’Australie lundi (100-98), seront opposés aux Etats-Unis mercredi en quart de finale de la Coupe du monde.

Un match qui se disputera à Dongguan, soit à 1350 kilomètres de Nankin, où s’est déroulé ce match contre les Boomers. Alors que les Américains ont eux dominé 89-73 le Brésil à Shenzen, qui se situe à moins de 100 kilomètres du lieu du quart de finale. Ce qui n’enchante pas Vincent Collet.

"Je leur ai demandé de ne pas baisser la tête dans le vestiaire. Nous avons un quart de finale contre la plus forte équipe de la compétition. Mais jusqu’à preuve du contraire nous sommes en vie, a déclaré le sélectionneur tricolore, rapporte le site de la FFBB. Ce qui est préoccupant, c’est le déplacement de demain. Merci à l’organisation qui nous ramène à Shenzhen puis après en bus à Dongguan. Il va falloir gérer la fatigue du déplacement en plus de celle du match alors que les Américains sont déjà sur place. Mais on va tout donner pour réussir l’impossible exploit."