Collet dévoile sa liste définitive, sans Okobo

Les deux meneurs Théo Malédon et Elie Okobo sont les derniers joueurs écartés par le sélectionneur.

"Théo (Malédon) était gêné à l’épaule et n’a malheureusement pas pu défendre pleinement ses chances pendant le tournoi de Shenyang, explique Collet dans le communiqué de la FFBB. Je tiens à le remercier et à saluer son investissement irréprochable pendant toute la durée de la préparation. Avant ce dernier match contre la Serbie, j’avais en tête toutes les options et les différents paramètres à observer pour faire mon choix. Elie (Okobo) a répondu présent quand nous avons fait appel à lui en cours de préparation. Je tiens à le remercier pour son implication et son état d’esprit exemplaire tout au long de la préparation. Cependant malgré son très bon investissement, il ne m’a pas convaincu pour être le troisième meneur. Nando De Colo pourra le cas échéant apporter son expérience pour soutenir Frank (Ntilikina) et Andrew (Albicy) sur ce poste."

Les Tricolores entament leur compétition dimanche contre l'Allemagne.

La liste des Bleus: Albicy, Ntilikina - De Colo, Fournier, Batum, Toupane, Lacombe - M'Baye, Labeyrie, Poirier, Lessort, Gobert.