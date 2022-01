Bleus : Avec Francisco, Toupane et Lessort

Avec neuf des douze joueurs de novembre



13 joueurs sont convoqués par Vincent Collet pour la prochaine fenêtre de qualifications à la Coupe du monde 2023 et les deux matchs face au Portugal

Les deux rencontres seront retransmises en direct sur France 4







Deux revenants et un petit nouveau.Les deux premiers retrouveront en effet l'équipe de France à cette occasion, tandis que le troisième prendra le pouls du groupe, lui qui n'avait encore jamais eu la chance d'être appelé. Pourtant, si Francesco reste inconnu en France malgré un début de carrière qui l'avait vu passer par Levallois, Paris et Roanne, le jeune et petit (il mesure 1,85 m) meneur français de 24 ans est en train de se faire un nom en Espagne, où son équipe Manresa, quatrième derrière les trois grands que sont le Real Madrid, Barcelone et Badalone, joue les trouble-fête depuis le début de la saison. Francesco, auteur notamment de 25 points face au Barça récemment et qui tourne à 9,9 points et 3,3 passes en 17 minutes de jeu de moyenne, n'y est pas étranger.Et c'est tout naturellement que le sélectionneur français, qui a dévoilé ce jeudi la liste des treize joueurs retenus pour les deux prochains matchs de qualifications à la Coupe du monde, contre le Portugal (à Dijon le 24 février et Porto le 27 février), aLe coach de Boulogne-Levallois a également décidé de revoir Axel Toupane et Mathias Lessort. Tout juste de retour en France, au Paris Basket,, sachant que deux autres Parisiens Juhann Begarin et Ismael Kamagate seront de la partie également, en tant que partenaires d'entraînement. "Je suis très heureux de faire mon retour", a immédiatement tweeté le champion de NBA de la saison dernière avec Milwaukee. Toupane, Lessort et Francesco mis à part,(victoire contre le Monténégro et en Hongrie). Et une fois de plus, aucun joueur de nos deux équipes engagées en Euroligue l'ASVEL et Monaco n'a été retenu.Meneurs : Sylvain Francisco (Manresa, Espagne), Axel Julien (Bourg-en-Bresse), David Michineau (Boulogne-Levallois)Arrières-ailiers : Isaia Cordinier (Virtus Bologne, Italie), Lahaou Konaté (Boulogne-Levallois), Nicolas Lang (Limoges), Terry Tarpey (Le Mans), Axel Toupane (Paris)Intérieurs : Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne, Italie), Louis Labeyrie (Valence, Espagne), Mathias Lessort (Partizan Belgrade, Serbie), Amath M'Baye (Izmir, Turquie), Amine Noua (Andorre, Espagne)Partenaires d'entraînement : Juhann Begarin (Paris), Hugo Benitez (Bourg-en-Bresse), Ismael Kamagate (Paris)