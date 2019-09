Batum veut "jouer les yeux dans les yeux" avec les Américains

L’équipe de France affrontera les Etats-Unis mercredi (13h), en quarts de finale de la Coupe du monde. Si les Bleus ne sont pas favoris, Nicolas Batum croit aux chances des hommes de Vincent Collet, comme il l’a déclaré ce mardi en conférence de presse.

"On connait cette équipe américaine, on joue avec eux, on joue contre eux. On va essayer de jouer les yeux dans les yeux avec ces mecs-là, a-t-il affirmé. On est tous très déterminés. A nous de créer quelque chose qui fasse avancer le basket français."

"Si on essaie de jouer un match d'attaque à vouloir marquer plus qu'eux, on n'arrivera jamais à les battre. Il faut se recentrer sur nos principes défensifs pour les battre", a ajouté le capitaine tricolore qui, fort de son expérience en NBA, sera un atout majeur pour créer l’exploit face à Team USA.