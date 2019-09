Batum: "L'Argentine a été très grande"

Les Bleus se sont inclinés ce vendredi en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (80-66). Dominée dans tous les compartiments du jeu, l’équipe de France pourra se consoler dimanche lors de la "petite finale" pour la troisième place.

A l’issue de la rencontre, Nicolas Batum (auteur de... 3 points, à 1/6 aux tirs), n’a pas caché sa déception: "Ils ont été beaucoup plus agressifs. On n’a jamais su répondre en attaque comme en défense. Ils méritent leur victoire. Ils ont fait le même voyage que nous, le même parcours. On n’a pas d’excuse. Il va falloir passer à autre chose contre l’Australie. On n’a pas été bons ils ont été très, très grands. Il faut rester concentré, ne pas se décomposer."

A l’image de son capitaine, c'est tout un groupe qui a connu d'énormes difficultés en attaque, notamment à 3 points avec un terrible 7/31 (23% de réussite), dans un exercice où les Bleus affichaient les meilleures statistiques de la compétition.