Amical: Walker porte Team USA contre l’Australie

Pour son 3e match de préparation à la Coupe du monde 2019 (31 août-15 septembre), la sélection américaine s’est imposée contre l’Australie (86-102), jeudi à Melbourne.

Kemba Walker, le meneur de cette Team USA privée de nombreuse stars NBA, a fini meilleur marqueur (23 points), alors que Myles Turner a été très actif (15 points, 14 rebonds). Donovan Mitchell (13 points) et Kyle Kuzma (12 points) ont également brillé.

L’équipe de Gregg Popovich rejoue les Australiens de Matthew Dellavedova dans deux jours.

Myles Turner fakes, fires and has 15 PTS, 14 REB for @usabasketball! #USABMNT #USAGotGame



