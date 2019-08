Amical: Team USA domine l’Espagne

En plein milieu d'une préparation chaotique à la Coupe du monde 2019 (31 août-15 septembre), marquée par une cascade de forfaits, la sélection américaine s'est quelque peu rassurée en match amical contre l'Espagne, en l'emportant 90-81, vendredi soir, à Anaheim (Californie).

Kemba Walker (11 points), Donovan Mitchell (13 points), Khris Middleton (12 points) et Jayson Tatum (12 points), les nouveaux leaders de Team USA, ont tous assuré au scoring face à l’équipe emmenée par Marc Gasol (19 points).

the TOP PLAYS from USA vs. Spain #FIBAWC tune-up action! #USABMNT #USAGotGame pic.twitter.com/jyDjmVViGN