Albicy: "J’ai complètement raté ma passe"

Andrew Albicy a fait son mea-culpa après la défaite de l'équipe de France contre l'Australie (98-100), en Coupe du monde. "J’ai complètement raté ma passe", a avoué le meneur tricolore, qui a perdu le ballon sur la dernière possession.

"On a fait un gros match contre une grosse équipe, note tout de même l'ancien joueur de Paris-Levallois, auteur de 8 points. Ils nous ont emmenés dans leur jeu de scoring, ce n'est pas notre jeu, nous on veut défendre et ce n’est pas ce qu’on a fait aujourd’hui On va essayer de regarder ce qui nous a manqué pour gagner ce match, on reste pas loin, c’est encourageant aussi."

Deuxième de leur groupe, les Bleus vont maintenant affronter les Etats-Unis en quarts de finale. "Est-ce qu'on a peur ? Non, ce sera excitant de jouer contre les "Ricains", assure Albicy. On sait que c'est un quart de finale qu’on ne doit pas perdre, on va tout donner et on verra."