ES4 (Guillaumes-Péone-Valberg 1, 13,49km) : Loeb confirme



Deuxième victoire en deux spéciales pour Sébastien Loeb ! Le nonuple champion du monde des rallyes, qui part en dernier ce vendredi, continue de grappiller des secondes sur l'octuple champion du monde, Sébastien Ogier, qui part en premier. Sur cette spéciale de 13 kilomètres qui n'avait plus été disputée depuis 2006, le pilote Ford s'est imposé avec huit dixièmes d'avance sur Ott Tänak, neuf sur Thierry Neuville, 1"4 sur Elfyn Evans et 2"7 sur Sébastien Ogier, qui n'a pas pris trop de risques sur les routes glissantes, ce qui lui permet de revenir à 2"8 du champion du monde 2021 au classement général. « Je me sens bien avec la voiture. J'ai essayé d'attaquer fort dans ces deux spéciales mais c'est assez délicat. À certains endroits, vous avez beaucoup d'adhérence, mais à d'autres, vous n'avez rien. La voiture se sent bien et nous allons attaquer », a confié Loeb à l’arrivée. La concurrence est prévenue !



ES3 (Roure - Beuil 1, 18,33km) : Loeb domine Ogier, Fourmaux dans le ravin



Les Sébastien toujours au top à Monte-Carlo ! Après une journée d'ouverture qui a vu les deux légendes du rallye français Sébastien Ogier et Sébastien Loeb dominer la concurrence, la deuxième journée est partie sur les mêmes bases. Mais si Ogier avait remporté les ES1 et ES2, c'est Loeb qui a remporté la troisième spéciale. Dans le Parc du Mercantour avec le col de la Couillole (1678m) à gravir sous une température de -5°c, c'est l'Alsacien qui s'est montré le plus rapide, bouclant les 18 kilomètres avec une seconde et deux dixièmes d'avance sur le Gapençais, Elfyn Evans terminant quant à lui troisième à deux secondes et demie. "La spéciale était assez délicate. C'était beaucoup plus mouillé et humide et même un peu plus glacé que lors des reconnaissances. La descente est très rapide et c'était un peu surprenant dans certains virages", a confié Loeb, qui ne compte plus que 5"5 de retard sur Ogier au classement général. Si certains pilotes se sont fait des petites frayeurs, comme Ogier, parti au large dans un virage, ou Thierry Neuville, parti en tête-à-queue, le rallye est carrément terminé pour Adrien Fourmaux. Le pilote français de M-Sport est parti en tonneaux après 12 kilomètres après avoir heurté un rocher et sa voiture est tombée dans le ravin un peu plus bas. Heureusement, il en est sorti indemne, tout comme son copilote Alexandre Coria. Un petit miracle au vu des images de leur voiture complètement détruite.





Classement à l’issue de l’ES4 (sur 17) - Vendredi 21 janvier 2022

1- Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) en 43'41"3

2- Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2"8

3- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 11"1

4- Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SUE/Ford M-Sport) à 35"0

5- Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford) à 35"7

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 2 (ES1, ES2)

Loeb : 2 (ES3, ES4)