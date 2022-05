WRC : Toyota pourra compter sur Ogier pour le Safari Rally

Ogier compte bien doubler la mise au Kenya

Sébastien Ogier ne compte pas s’arrêter sur un échec. Alors que son engagement en WRC cette saison est à temps partiel, lui permettant ainsi de s’engager en championnat du monde d’endurance avec l’écurie Richard Mille Racing, le Gapençais a connu un week-end très compliqué au Portugal après avoir vu la victoire au Monte-Carlo lui échapper à la dernière seconde à cause d’une crevaison. Au lendemain d’une décevante 51eme place, liée à plusieurs spéciales manquées à la suite de plusieurs crevaison, d’une sortie de route et d’un feu consécutif à une fuite de liquide de freins, Sébastien Ogier a ajouté une nouvelle date à son calendrier concernant le championnat du monde des rallyes. En effet, l’écurie Toyota Gazoo Racing a fait ce lundi un point sur les équipages qui seront alignés du 23 au 26 juin prochains à l’occasion du Safari Rally, seule manche africaine du WRC, organisée au Kenya.Si Esapekka Lappi accompagnera Kalle Rovanperä et Elfyn Evans au début du mois de juin en Sardaigne, c’est l’octuple champion du monde qui sera au volant de la troisième GR Yaris Rally1 sur la terre kenyane. Sébastien Ogier aura ainsi l’occasion de défendre le titre acquis de haute lutte l’an passé alors que Thierry Neuville, longtemps en tête du classement général, avait été contraint à l’abandon lors de la première spéciale de la dernière étape sur bris de suspension. Le Gapençais avait alors délogé son coéquipier chez Toyota Takamoto Katsuta de la première place lors de l’avant-dernière spéciale. Sur un terrain cassant comme rarement, Sébastien Ogier aura 19 spéciales et 365 kilomètres de secteurs chronométrés pour faire parler son expérience et ajouter une 55eme victoire à son palmarès, lui qui a vu de si près le succès sur le dernier Monte-Carlo face à Sébastien Loeb.