WRC - Toyota : Pas de favoritisme envers Ogier

Ogier : « Je n’ai jamais demandé de statut spécial »

Après l’échec de son remariage avec Citroën, Sébastien Ogier fait profil bas. Le sextuple champion du monde arrive chez Toyota pour remplacer Ott Tänak, parti chez Hyundai à la suite de son titre mondial, sur la pointe des pieds. Celui qui fera équipe avec l’inexpérimenté Kalle Rovanperä ainsi qu’Elfyn Evans au sein de l’écurie dirigée par Tommi Mäkinen veut se concentrer sur ce qu’il doit faire. « Mon approche en début de saison n'est pas de réfléchir à la façon dont mon équipier va m'aider, mon objectif est toujours d'essayer de me concentrer sur moi-même et de faire le travail moi-même, c'est le plus important », a déclaré le pilote français dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport.Sébastien Ogier confirme que, lorsqu’il s’est mis d’accord avec Toyota, il n’a jamais été question d’un statut de numéro 1 par rapport au jeune Finlandais et au Gallois. « Je n'ai jamais demandé au début de la saison à avoir de statut spécial, nous méritons tous la même chance en début d'année, assure l’ancien pilote Volkswagen. En fonction de ce qui peut se passer au fil de la saison, la stratégie peut intervenir dans la seconde partie. Mais dans la première, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et apporter le meilleur à l'équipe. » Une prise de position qu’Elfyn Evans s’est empressé de confirmer. « Je pense quasiment la même chose que Seb, a confié à Autosport celui qui compte une victoire en WRC à son palmarès. En ce qui me concerne, nous démarrons la saison sur un pied d'égalité et en fin de compte c'est à moi d'être performant. » Avec une Yaris qui a dominé la saison 2019 aux mains d’Ott Tänak, les pilotes Toyota savent qu’ils auront un matériel à même de gagner en 2020.