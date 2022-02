ES19 (Power Stage) - Sarsjöliden 2 (14,23km) : Rovanperä scelle sa victoire, Tänak prend les points bonus

RALLYE - WRC / SUEDE

Classement final - Dimanche 27 février 2022

Kalle Rovanperä n’a pas craqué. Passé en tête du rallye de Suède dès le début de la journée de samedi, le pilote finlandais a imposé son rythme pour aller chercher la troisième succès de sa carrière en WRC. Sur cette dernière spéciale, le pilote Toyota a tout donné mais n’a pas pu se calquer sur le rythme d’Ott Tänak qui, après avoir économisé ses pneus sur les trois premiers secteurs chronométrés effectués ce dimanche, a mis le paquet sur la Power Stage pour aller chercher le temps scratch et les cinq points bonus qui vont avec. Aux 25 points de la victoire, Kalle Rovanperä ajoute quatre points bonus et creuse déjà un gouffre au championnat pilotes. Après ses mésaventures sur le Rallye Monte-Carlo, qu’il avait terminé à la sixième place, Thierry Neuville a tenu Esapekka Lappi à distance pour s’assurer de terminer deuxième de rallye de Suède. Le Belge, après deux épreuves, pointe déjà à quatorze longueurs de Kalle Rovanperä. De retour en WRC cette saison, Esapekka Lappi n’a pas caché son bonheur de renouer avec le podium, son huitième en carrière et le premier depuis la Turquie en 2019.Kalle Rovanperä (FIN/Toyota) à 1’’9 (4)Thierry Neuville (BEL/Hyundai) à 2’’3 (3)Takamoto Katsuta (JAP/Toyota) à 2’’8 (2)Craig Breen (IRL/Ford M-Sport) à 3’’3 (1)Sentant la menace d’Esapekka Lappi, Thierry Neuville a haussé le ton à l’occasion de l’avant-dernière spéciale du rallye de Suède. Le Belge est allé chercher son deuxième temps scratch lors de cette ES18 mais n’a pu reprendre qu’une demi-seconde au Finlandais. « Je n’ai pas eu la moindre traction sur cette spéciale et, pour être tout à fait honnête, ça a été un cauchemar, a confié Thierry Neuville peu après l’arrivée de ce secteur chronométré. Il semble que l’adhérence est infime pour tout le monde mais j’ai eu des soucis pour trouver de la confiance sur ce secteur. » Kalle Rovanperä, de son côté, a continué à gérer son avance confortable sur Thierry Neuville et Esapekka Lappi. Le pilote Toyota s’est contenté du troisième temps et conserve un peu moins de 22 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant avec un peu moins de quinze kilomètres encore à parcourir. Le fils d’Hari Rovanperä se rapproche d’une troisième victoire en WRC, après l’Estonie et l’Acropole la saison passée.Ott Tänak n’a pas abandonné l’idée de ramener des points de Suède. Après avoir perdu tout espoir de bon résultat à cause d’un souci technique sur le système hybride de sa Hyundai ce vendredi, l’Estonien a profité du premier passage sur le secteur chronométré qui attribuera des points bonus en fin de rallye pour signer le meilleur temps devant Esapekka Lappi et Oliver Solberg. « C’est un tracé très compliqué mais les conditions sont bonnes à l’heure actuelle, a confié Ott Tänak à l’issue de son passage. Ça reste assez piégeux donc nous verrons ce qui va se passer. On se doit de tout essayer. » En tête du rallye, Kalle Rovanperä s’est contenté du cinquième temps mais reprend tout de même huit dixièmes de seconde à Thierry Neuville. Le Belge, quant à lui, voit Esapekka Lappi se rapprocher à un peu plus de trois secondes avec deux spéciales encore à disputer.L’ultime journée du rallye de Suède a démarré par un véritable choc ! Piégé par une compression de la piste, Elfyn Evans a vu l’avant de sa GR Yaris s’écraser sur un mur de neige. Les dégâts se sont avérés trop importants pour que le Gallois puisse reprendre la route. Le vice-champion du monde cède ainsi la deuxième place du classement général à Thierry Neuville, auteur du deuxième temps sur ce secteur chronométré. Le Belge a, en effet, concédé un peu plus de deux secondes à Kalle Rovanperä qui semble désormais être sur une voie royale vers la victoire dans cette deuxième épreuve de la saison. Avec trois spéciales encore à disputer, le Finlandais compte désormais quasiment 24 secondes d’avance sur Thierry Neuville. Ce dernier ne pourra pas calculer puisqu’Esapekka Lappi, pointé à cinq secondes du pilote Hyundai, le menace. « On n’avait même pas le système hybride qui fonctionnait dans la voiture, a confié Kalle Rovanperä à l’issue de cette spéciale. Je pense donc que mon temps est plutôt bon. Pour ce qui est des autres spéciales, tout devrait aller bien. »Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 22"0Esapekka Lappi – Ferm Janne (FIN-FIN/Toyota) à 30”6Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (JAP-IRL/Hyundai) à 2’19”4Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SUE/Ford M-Sport) à 3’20’’34Tänak : 4 (ES1, ES5, ES17, ES19)Rovanperä : 6 (ES3, ES7, ES10, ES14, ES15, ES16)Lappi : 1 (ES2)Evans : 3 (ES4, ES8, ES12)Neuville : 2 (ES6, ES18)Breen : 1 (ES11)L’ES9 et l’ES13 ont été annulées en amont du départ du rallye.Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 32Sébastien Loeb (FRA/Ford M-Sport) 37Gus Greensmith (GBR/Ford M-Sport) 27Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 19Ford M-Sport 59Hyundai 47Toyota NG 22