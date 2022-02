ES15 - Umea 2 (10,44km) : Rovanperä mate la concurrence, Fourmaux perd gros

RALLYE - WRC / SUEDE

Classement après l’ES12 (sur 19) - Samedi 26 février 2022

Vainqueur de spéciales

A son avantage en cette fin de journée, Kalle Rovanperä a confirmé ses bonnes dispositions en enlevant l'ES15. Son troisième succès ce samedi en six spéciales.. La hiérarchie du haut de tableau a d'ailleurs été respectée quant aux quatre premiers, tous classés dans le même ordre au terme de cette ultime étape de ce samedi. Si le Britannique a connu une frayeur en percutant un mur de neige à l'arrivée, une faute de pilotage peu conséquente finalement, Adrien Fourmaux a de son côté perdu beaucoup plus. Arrête pendant un long moment en raison de problèmes mécaniques, le Tricolore a perdu plus de quatre minutes ! Un gouffre le reléguant au 16eme rang de la course. Le verdict de ce rallye suédois sera rendu ce dimanche avec quatre spéciales au programme.Rattrapé par son dauphin au terme de la 12eme spéciale de ce rallye de Suède, Kalle Rovanperä a réagi en reprenant ses distances en tête du général.. Amorçant une belle remontée lors des étapes précédentes, Thierry Neuville a confirmé avec le troisième temps (+5'3) lui octroyant une place sur le podium devant Esapekka Lappi. Ce dernier a perdu du temps (+8'0). "J’ai vraiment essayé d’attaquer mais j’ai fait beaucoup d’erreurs, c’est un peu dommage. Plus j’ai essayé, pire c’était et je finissais par toucher les murs de neige" a analysé le Finlandais après cette spéciale. Toujours 7eme du général, le Français Adrien Fourmaux a néanmoins concédé du terrain avec le modeste 9eme temps de cette ES14 (+21'1).En forme ce samedi, Elfyn Evans confirme ses bonnes dispositions en dominant cette spéciale, sa 3eme sur le sol suédois ce week-end. Il a réussi à reléguer Kalle Rovanperä à plus de trois secondes pour réaliser un joli rapproché au général.. Il a également été devancé par Thierry Neuville. Le Belge conforte sa 4eme place et grappille du temps sur Esapekka Lappi, troisième du général. Le suspense est totalement relancé en haut de tableau après l'antépénultième épreuve de ce samedi car la 13eme spéciale a été annulée. Quant au Français Adrien Fourmaux, 9eme sur cette spéciale (+13.7), il demeure au 7eme rang, loin des premiers de la classe (+2'12"00).La conclusion de la boucle de la matinée a un peu bouleversé la hiérarchie.Leader du rallye, Kalle Rovanperä a concédé deux dixièmes de seconde au pilote irlandais mais reprend huit dixièmes à son plus proche rival Elfyn Evans.Leader à l’issue de la première journée, le Belge a concédé pas moins de onze secondes et recule au quatrième rang du classement général. «, a révélé le pilote Hyundai peu après l’arrivée de la spéciale. Je n’ai pas pu aller aussi vite qu’espéré mais on est toujours là. Ce matin, les Toyota étaient vraiment rapide et je n’ai pas pu rivaliser. On répond toutefois présent et on essaye de leur répondre. »Après avoir pris l’ascendant lors de l’ES8, Kalle Rovanperä a porté l’estocade.Le Finlandais ne devance toutefois un Ott Tänak revanchard que d’un dixième de seconde quand Elfyn Evans a signé le troisième temps à un peu moins de trois secondes de son coéquipier., pointant ainsi à quatre secondes de Kalle Rovanperä. Pour Adrien Fourmaux, seul Tricolore engagé en Rally1 ce week-end, la situation n’a pas changé avec une septième place au général mais le pilote Ford M-Sport a repris un peu de terrain à son coéquipier Gus Greensmith, qui le poursuit au classement.En effet, alors qu’Elfyn Evans mène un quadruplé Toyota sur ce secteur de 10,49 kilomètres, le plus court de la boucle au programme de cette journée de samedi,. Le Finlandais a signé le troisième temps de cette spéciale à un peu moins de deux secondes de son coéquipier gallois. Or, dans le même temps, Thierry Neuville a été handicapé par un souci de traction sur sa Hyundai i20 N Rally1 et a concédé quasiment sept secondes à Elfyn Evans, Kalle Rovanperä lui en reprenant pas moins de cinq.quand Elfyn Evans et Esapekka Lappi sont au contact, à moins de quatre secondes du leader. «, a confié le Finlandais à l’arrivée de la spéciale.. Bon nombre de trajectoires sont hésitantes car tout le monde va toucher les murs de neige.» Adrien Fourmaux, dixième de la spéciale, se maintient au septième rang du classement général.Elfyn Evans – Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 8”3Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 21"7Esapekka Lappi – Ferm Janne (FIN-FIN/Toyota) à 25”9Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (JAP-IRL/Hyundai) à 1'44”8Tänak : 2 (ES1, ES5)Rovanperä : 5 (ES3, ES7, ES10, ES14, ES15)Lappi : 1 (ES2)Evans : 3 (ES4, ES8, ES12)Neuville : 1 (ES6)Breen : 1 (ES11)L’ES9 et l’ES13 ont été annulées en amont du départ du rallye.