RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement après l'ES5 - Vendredi 25 février 2022

Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford) à 1'18”3

Vainqueur de spéciales

Classement du championnat du monde pilotes après 1 rallye (sur 13)

Sébastien Loeb (FRA/Ford M-Sport) 27 points

Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 19

Pour la première fois après une spéciale, pas de changement de leader lors de ce rallye de Suède. En effet, si Ott Tänak a signé le temps scratch de l'ES5, lui qui avait déjà remporté l'ES1, Elfyn Evans reste en tête du général. En effet, en 3eme position dans cette épreuve, derrière Esapekka Lappi, le Gallois conserve d'un rien la position de leader, pour seulement 1”1 d'avance sur l'Estonien, qui a fait le gros coup de cette spéciale. De son côté, le Finlandais est 3eme, à 2”2. Derrière, les poursuivants sont un peu plus loin, avec le Suédois Oliver Solberg (à 6”) et le Belge Thierry Neuville (à 6”9). Pour sa part, Adrien Fourmaux est désormais 8eme, après avoir dépassé son coéquipier Gus Greensmith. « Je m'améliore. J'avais de bonnes sensations avec la voiture, mais j'étais toujours très prudent à de nombreux endroits. Ce n'est pas si mal en fait, je suis content de mon pilotage », a reconnu le Français.Décidément, ce rallye de Suède est toujours aussi indécis. Lors de la 4eme spéciale, Elfyn Evans a signé le temps scratch et s'est du même coup emparé de la première place du général. Vainqueur de l'ES4, le Gallois a devancé cette fois Esapekka Lappi et Oliver Solberg. Désormais en tête, le pilote Toyota n'a qu'une infime avance sur son premier poursuivant, à savoir le Suédois Solberg (à 1”6), alors que les Finlandais Lappi (à 4”5) et Kalle Rovanperä (à 5”1) suivent légèrement derrière. « C'est tellement difficile là-dedans et tellement désordonné. Je suis sûr que c'était un cauchemar pour Kalle, mais ça ne nous a pas semblé génial non plus », a expliqué Evans, le quatrième leader de ce rallye suédois. De son côté, le Français Adrien Fourmaux reste dans le top 10 (9eme, à 1'10”5). Déjà un peu distancé, le Japonais Takamoto Katsuta a lui eu besoin de l'aide des spectateurs lors de la spéciale, car coincé dans un banc de neige, pour repartir et a perdu une trentaine de secondes. Il est désormais 8eme, à 1'00”5.Après Ott Tänak et Esapekka Lappi, ce rallye de Suède tient un troisième leader provisoire en trois spéciales. Il s'agit de Kalle Rovanperä. Lui aussi meilleur temps de la spéciale qui lui a permis de prendre les commandes, en l'occurrence l'ES3, ce vendredi midi juste avant la pause déjeuner, le Finlandais, qui avait ouvert la route, a délogé son compatriote, seulement 8eme de cette spéciale qui l'a vu caler au départ et se montrer incapable de redémarrer ensuite, de la première place. Rovanperä, devenu en juillet dernier en Estonie le plus jeune pilote à s'imposer en WRC, réalise au passage la belle opération de cette fin de matinée, puisque, non seulement, il s'installe en tête du rallye, mais il possède de surcroît un matelas confortable après cette troisième spéciale, avec plus de dix secondes d'avance sur le Suédois Solberg et plus de onze secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans. Deuxième de cette ES3 à seulement sept dixièmes de Rovanperä, Thierry Neuville, ravi d'être débarrassé de ses problèmes électriques, frappe désormais aux portes du podium, une seconde derrière Evans. Adrien Fourmaux, neuvième sur les routes enneigées de Sävar, recule, lui, en neuvième position.La première spéciale avait tourné à l'avantage d'Ott Tänak sur sa Hyundai, la deuxième a fait le bonheur des Toyota. Le Finlandais Esapekka Lappi s'est offert son premier temps scratch du week-end, tandis que son coéquipier et compatriote Kalle Rovanperä s'est classé deuxième, à une seconde. Tänak, quatrième à près de quatre secondes du nouveau leader du classement, recule en quatrième position au général provisoire. Adrien Fourmaux, sixième temps de cette ES2, grimpe de la 12eme à la 6eme place. Le seul Français en lice en Suède ce week-end accuse toutefois 48 secondes de retard sur Lappi. Pour Craig Breen, la journée est déjà terminée. L'Irlandais s'est fait surprendre à deux reprises par un mur de neige. La spéciale a même dû être neutralisée pendant de longues minutes.Malheureux à Monte-Carlo, rendez-vous qui inaugure historiquement la saison chaque année, Ott Tänak compte bien se reprendre ce week-end en Suède, deuxième manche au programme, en l'absence des deux Sébastien Loeb et Ogier, qui avaient fait vibrer le Rocher le mois dernier (le premier avait devancé le second sur le fil). Pour le moment, c'est bien parti pour l'Estonien, qui a signé le premier temps scratch en se montrant le plus rapide de l'ES1 devant le Finlandais Kalle Rovanpera et le Suédois Oliver Solberg, qui évolue à domicile. "C'est difficile", a toutefois avoué le premier leader après l'arrivée. 