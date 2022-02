WRC - Suède : Evans contraint à l'abandon, Rovanperä leader imperturbable

ES16 - Vindeln 1 (14,19km) : Evans à la faute, Rovanperä plus leader que jamais

RALLYE - WRC / SUEDE

Classement après l’ES16 (sur 19) - Dimanche 27 février 2022

Vainqueur de spéciales

L’ultime journée du rallye de Suède a démarré par un véritable choc ! Piégé par une compression de la piste, Elfyn Evans a vu l’avant de sa GR Yaris s’écraser sur un mur de neige. Les dégâts se sont avérés trop importants pour que le Gallois puisse reprendre la route. Le vice-champion du monde cède ainsi la deuxième place du classement général à Thierry Neuville, auteur du deuxième temps sur ce secteur chronométré. Le Belge a, en effet, concédé un peu plus de deux secondes à Kalle Rovanperä qui semble désormais être sur une voie royale vers la victoire dans cette deuxième épreuve de la saison. Avec trois spéciales encore à disputer, le Finlandais compte désormais quasiment 24 secondes d’avance sur Thierry Neuville. Ce dernier ne pourra pas calculer puisqu’Esapekka Lappi, pointé à cinq secondes du pilote Hyundai, le menace. « On n’avait même pas le système hybride qui fonctionnait dans la voiture, a confié Kalle Rovanperä à l’issue de cette spéciale. Je pense donc que mon temps est plutôt bon. Pour ce qui est des autres spéciales, tout devrait aller bien. »Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 23"9Esapekka Lappi - Ferm Janne (FIN-FIN/Toyota) à 28”8Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Hyundai) à 1’51”5Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SUE/Ford M-Sport) à 2’59’’7Tänak : 2 (ES1, ES5)Rovanperä : 6 (ES3, ES7, ES10, ES14, ES15, ES16)Lappi : 1 (ES2)Evans : 3 (ES4, ES8, ES12)Neuville : 1 (ES6)Breen : 1 (ES11)L’ES9 et l’ES13 ont été annulées en amont du départ du rallye.