ES8 - Erula-Tula 2 (14,97km) : Neuville et Sordo terminent bien la journée, Tänak a assuré



Hyundai a terminé cette première journée du rallye de Sardaigne sur un feu d’artifice ! En effet, alors que Dani Sordo et Thierry Neuville ont partagé le meilleur temps de la septième spéciale de l’épreuve, Ott Tänak a signé le troisième temps à un peu moins de six secondes. « Ce n’était malheureusement pas notre jour. On a été en difficulté lors des deux premières spéciales puis ont a eu des problèmes avec deux crevaisons sans avoir rien touché et en restant au milieu de la route, a confié le Belge au sortir de la spéciale. Sans la crevaison, on aurait sans doute pu réduire l’écart sur Sébastien Ogier et on a même calé dans la dernière spéciale. On va avoir beaucoup de choses à régler. » Concédant un peu plus de six secondes à Dani Sordo, Sébastien Ogier termine la journée à la troisième place mais avec un retard d’un peu moins de 17 secondes sur l’Espagnol. Toutefois, le Gapençais n’aura plus le désavantage d’ouvrir la route ce samedi. Thierry Neuville, pour sa part, a réduit l’écart sur Elfyn Evans dans la lutte pour la quatrième place à un peu plus d’une seconde.



ES7 - Tempio Pausania 2 (12,08km) : Sordo sur sa lancée



Dani Sordo est en feu dans cette deuxième moitié de journée sur la terre de Sardaigne ! Le pilote espagnol a, en effet, profité de la septième spéciale de la journée pour consolider un peu plus sa deuxième place du classement général derrière Ott Tänak. En effet, le pilote Hyundai est allé chercher un deuxième temps scratch consécutif pour trois dixièmes de seconde face à son coéquipier. « Dans la matinée, avec les pneus tendres, la voiture bougeait beaucoup, a confié l’Espagnol après la spéciale. J’ai ensuite mis les pneus durs et je me suis senti plus en confiance avec l’adhérence et le rythme des notes. » Mais ce que Dani Sordo a regardé, c’est le temps repris sur un Sébastien Ogier toujours handicapé par le fait d’ouvrir la voie. Le Gapençais a cédé un peu plus de six secondes, signant le quatrième temps de la spéciale, et pointe à dix secondes de l’Espagnol avec une spéciale à parcourir dans cette première journée. Ott Tänak, pour sa part, maintient son coéquipier à 25 secondes. Derrière, Thierry Neuville a perdu près de 20 secondes sur Elfyn Evans, qui s’empare de la quatrième place.



ES6 - Erula-Tula 1 (14,97km) : Sordo réagit et reprend la deuxième place



Sébastien Ogier deuxième du classement général, ça n’aura pas duré très longtemps. En effet, titillé par le Français qui l’avait fait chuter d’un rang dans la hiérarchie, Dani Sordo a répondu avec la manière. L’Espagnol a, en effet, mis un terme à l’hégémonie de son coéquipier chez Hyundai, en remportant la sixième spéciale du rallye de Sardaigne pour un peu moins de deux secondes. Une performance qui, associée à la perte d’un peu plus de sept secondes vécue par Sébastien Ogier, permet à Dani Sordo de reprendre la deuxième place du classement général, à 25 secondes du leader, pour un peu moins de quatre secondes. « Cette spéciale est la plus difficile, a immédiatement le champion du monde en titre. Je m’attends à perdre le plus de temps sur ce secteur, principalement dans la dernière section, où il n’y a pas la moindre adhérence. » Toutefois, la troisième place reste solidement dans les mains du pilote Toyota, qui compte un peu moins de 20 secondes d’avance sur Thierry Neuville et quasiment 30 secondes de marge sur Elfyn Evans.



ES5 - Tempio Pausania 1 (12,08km) : Tänak ne faiblit pas, Ogier passe deuxième



Ott Tänak est décidément intouchable sur la terre sarde ! L’Estonien a profité de la cinquième spéciale pour signer son cinquième temps scratch consécutif et repousser un peu plus ses rivaux. « Je pensais que, sur cette spéciale, j’allais perdre un peu de temps, a confié le pilote Hyundai à l’arrivée. Je me suis senti vraiment lent mais c’était un passage propre. Le ressenti était meilleur que l’an passé mais je ne suis pas satisfait de mon passage. » Mais, malgré cela, Ott Tänak a creusé l’écart sur son dauphin au classement général… Sébastien Ogier ! Le Gapençais a, en effet, profité d’une relative contre-performance de Dani Sordo, seulement cinquième à un peu plus de dix secondes, pour déloger l’Espagnol de la deuxième place mais à quasiment 24 secondes d’Ott Tänak. Thierry Neuville et Elfyn Evans tiennent le choc et complètent le Top 5 du rallye après cette ES5.



ES4 - Terranova 2 (14,36 km) : Et de quatre pour Tänak, Rovanperä hors-course, Ogier de retour sur le podium



Sur un nuage, Ott Tänak (Hyundai) continue sa moisson. L'ES4, programmée juste avant la pause déjeuner, a permis à l'Estonien, insatiable depuis le départ, de remporter sa quatrième spéciale consécutive. Le champion du monde 2019 devance désormais de près de 17 secondes le double vainqueur sortant en Sardaigne Dani Sordo (Hyundai). Le dauphin de Tänak depuis le début de cette première journée Kalle Rovanperä (Toyota), déjà victime de problèmes de pneus dans l'ES3, a en effet été contraint d'abandonner après avoir brisé la suspension de sa voiture. Ogier, troisième temps de cette spéciale, en profite pour retrouver la troisième place, avec un peu moins de 17 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai), qui a finalement fait mieux que limiter la casse avec cette quatrième place à la mi-journée au volant de cette voiture avec laquelle il a avoué n'avoir aucun feeling. La performance du Français a tout d'un exploit elle aussi, dans la mesure où c'est le septuple champion du monde qui a ouvert la course toute la matinée.



ES3 - Su Filigosu - Monte Lerno 2 (22,29 km) : Tänak enchaîne, Ogier sort du podium



Décidément, il y a Ott Tänak (Hyundai) et les autres depuis le début de ce rallye de Sardaigne. Insatiable, le pilote estonien malheureux au Portugal a réalisé son troisième temps scratch consécutif. Il augmente ainsi son avance sur son dauphin depuis le départ le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), avec désormais six secondes d'avance. Toutefois, les soucis de pneus de Rovanperä devrait rapidement accentuer davantage encore l'écart entre les deux hommes. Derrière, le troisième n'est plus Sébastien Ogier (Toyota) mais Dani Sordo (Hyundai), double vainqueur sortant. Le Français, qui s'attendait à perdre du temps dans la mesure où il ouvre la course, recule en quatrième position après avoir dû se contenter de la 5eme place de cette ES3 que Thierry Neuville (Hyundai) a terminée à la quatrième place, soit son meilleur résultat de la journée pour le moment. Le Belge se refait une petite santé, contrairement à Elfyn Evans (Toyota), toujours au plus mal. Le Gallois est désormais 7eme.



ES2 - Terranova 1 (14,36 km) : Tänak sur sa lancée, Ogier toujours 3eme



Ott Tänak (Hyundai) n'est pas venu en Sardaigne pour rigoler ! Visiblement encore marqué par son échec au Portugal, l'Estonien a confirmé son départ canon sur l'ES1 en signant de nouveau le temps scratch de l'ES2, ce vendredi matin. Mais le gros coup de cette deuxième spéciale, c'est Sébastien Ogier (Toyota) qui l'a réalisé. Malgré sa position d'ouvreur plus à même de faire perdre du temps que d'en gagner, le Français n'a été devancé que par Tänak. Il conforte ainsi sa place sur le podium, derrière Kalle Rovanperä (Toyota), désormais relégué à 4 secondes du leader, et devant le double vainqueur sortant Dani Sordo (Hyundai). Elfyn Evans (Toyota), 6eme, et Thierry Neuville (Hyundai), n'ont toujours pas trouvé leurs marques.



ES 1 - Filigosu - Sa Conchedda (22,29 km) : Tänak annonce la couleur, Ogier 3eme



Ott Tänak (Hyundai) frappe fort d'entrée sur le rallye de Sardaigne. Malheureux lors de la dernière manche au Portugal, où il avait été contraint d'abandonner alors qu'il occupait les commandes de l'épreuve, l'Estonien a donné le ton vendredi matin en devançant tous ses rivaux lors de la première spéciale. Sébastien Ogier (Toyota), troisième de cette ES1 alors qu'il ouvrait la route, termine ainsi à près de dix secondes du premier leader, que seul le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est parvenu à talonner. Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai) ont, eux, déjà cédé du terrain, tandis que Dani Sordo (Hyundai), vainqueur des deux dernières éditions du rendez-vous, a limité la casse en signant le quatrième temps, mais à plus de dix secondes de Tänak.



RALLYE - WRC / SARDAIGNE

Classement après l’ES8 (sur 20) - Vendredi 4 juin 2021

1- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai), en 1h26’58’’0

2- Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 19’’4

3- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 36’’2

4- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1’02’’0

5- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 1’03’’2

...



Vainqueurs de spéciales

Tänak : 4 (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5)

Sordo : 3 (ES6, ES7, ES8)

Neuville : 1 (ES8)