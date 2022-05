WRC - Rallye du Portugal : Ogier et Loeb démarrent doucement, Evans meilleur temps

Vainqueur de la dernière édition sur des routes qu'il adore et sur lesquelles il se sent particulièrement à l'aise, Elfyn Evans rêve de faire le doublé ce week-end au Portugal, plus encore après sa contre-performance du dernier rendez-vous en date, en Croatie, où le Gallois avait vu d'entrée ses chances de victoire s'évaporer dans une crevaison. Une nouvelle sortie manquée venue s'ajouter aux deux précédentes du grand malheureux de ce début de saison jusqu'à maintenant, avec seulement 17 points à son compteur après trois manches. Pour le moment, et même si cela peut sembler presque anecdotique, c'est en revanche bien parti pour Evans dans ce quatrième rendez-vous de la saison. Jeudi, lors du traditionnel shakedown (4,55 km), le pilote Toyota s'est en effet montré le plus rapide. A quelques heures de remonter dans sa voiture, cette fois pour la super spéciale, étape suivante de ce rallye du Portugal qui débutera officiellement vendredi, Evans a signé le meilleur temps de tous les pilotes en lice sur les trois passages. En revanche, il a dû attendre le troisième et dernier passage (Gus Greensmith en a effectué quatre) pour mettre tout le monde d'accord sur ce parcours bien connu des concurrents. Premier homme le plus rapide de cette épreuve sur laquelle il n'avait pas fait mieux que la quatrième place avant son succès de l'année dernière, le Gallois a devancé Craig Breen (Ford) de quatre dixièmes et Ott Tänak (Hyundai) de sept dixièmes. Présents ce week-end au Portugal, Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Ford) ont démarré en douceur. Le premier, qui avait signé à Monte-Carlo lors de la première manche de l'année son 80eme succès dans la catégorie, a dû se contenter de la dixième place de ce shakedown. En attendant mieux, l'octuple champion du monde et jeune retraité du WRC a, lui, terminé en septième position, tandis que Pierre-Louis Loubet (Ford) a fini dans le Top 5 (5eme) et qu'Adrien Fourmaux (Ford) a terminé douzième.