Ogier pas dans le coup

WRC / PORTUGAL

Classement après 4 spéciales (sur 21) - Vendredi 20 mai 2022

1- Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) en 36'51”1



Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 6”7



Sébastien Loeb est incroyable. Il est surtout indéracinable. A 48 ans, l'Alsacien reste le meilleur et heureusement pour ses concurrents qu'il ne s'aligne plus sur toutes les manches du Championnat du monde WRC. Sans quoi, il serait capable à près de cinquante ans d'aller chercher un dixième sacre en carrière dans la catégorie. Cette année, Loeb avait décidé uniquement de disputer le rallye de Monte-Carlo. Il l'a gagné, et de quelle manière à l'issue d'un duel de toute beauté sur le Rocher avec Sébastien Ogier. Finalement, le natif d'Haguenau a décidé de s'offrir du rab au Portugal également. Très à l'aise sur la terre, il n'était pourtant plus apparu sur la surface depuis deux ans.Le Français a délogé Elfyn Evans, temps scratch des deux spéciales précédentes, de la première place juste avant la pause déjeuner, au prix d'une ES4 de toute beauté de sa part.Un temps canon venu redonner le sourire à l'invité de luxe du week-end portugais, lui qui avait surtout perdu du temps dans diverses mésaventures depuis le départ. Il a connu une quatrième spéciale parfaite en revanche. Ce qui permet à celui qui a désormais Isabelle Galmiche comme copilote de, qui complète ce premier podium provisoire.Plus inquiétant pour le Gapençais, il ne comprenait pas au moment de se restaurer pourquoi sa Toyota ne voulait pas aller plus vite. "On va regarder ça avec l'équipe". Déjeuner royal en revanche pour un Loeb toujours au sommet de son art. "Par rapport à ce que je peux faire, je pense que j'ai bien roulé. J'ai essayé d'attaquer fort." A ce rythme, l'Alsacien pourrait bien signer dimanche sa 80eme victoire.2- Elfyn Evans - Martin Scott (GBR/GBR/Toyota) à 0”53- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 3”34- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 5”75- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) mt6-...Neuville : 1 (ES1)Loeb : 1 (ES4)Evans : 2 (ES2 et ES3)