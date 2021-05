WRC - Rallye du Portugal : Le public autorisé

Le rallye du Portugal, programmé du 19 au 23 mai prochain, marquera une rupture avec la tendance du moment. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, un événement sportif se disputant sur les terres portugaises accueillera en effet du public. Ce jeudi, les organisateurs de l'épreuve ont en effet annoncé que les spectateurs seraient autorisés. Paradoxalement, si ce rallye du Portugal sera le premier à ne pas se disputer à huis clos depuis mars 2020 - événements programmés en extérieur compris - il ne s'agit pas à proprement dit d'une décision délibérée de l'organisation. Les organisateurs ont en réalité consenti à accueillir du public, pour la simple et bonne raison qu'il leur semble impossible de faire autrement, notamment dans les régions montagneuses. Ainsi, le mois dernier, en Croatie, alors que l'événement devait se dérouler à huis clos, de nombreux spectateurs n'avaient pas hésité à braver les interdictions pour se masser au bord des routes. « Le rallye du Portugal aura du public », a confié le porte-parole de l'organisation, ajoutant que ce rallye du Portugal serait « inévitablement suivi par un nombre significatif de fans ».

Des spectateurs mais aussi un dispositif spécial pour les limiter

Toutefois, en parallèle, l'autorité sanitaire du pays a immédiatement exigé que soit mis en place à l'occasion de cette 4eme manche de la saison un dispositif spécial permettant de limiter le nombre de spectateurs présents au bord des routes du 19 au 23 mai prochain. Au même titre qu'il a déjà été demandé aux organisateurs de réfléchir à des mesures permettant de respecter les mesures barrières, et en particulier la distanciation sociale. « J’ai une grande confiance en nos organes de santé, à savoir la direction générale de la santé et le comité technique des manifestations de masse. D’après mes informations, il a donné un avis favorable au Rallye du Portugal. Il s’agit d’un événement avec des caractéristiques très spécifiques, car il est très difficile de maîtriser les enjeux publics. Les forces de sécurité ont été invitées à essayer, dans la mesure de leurs moyens, de contrôler cet afflux », a précisé de son côté le secrétaire d'Etat adjoint à la santé Lacerda Sales, sans pouvoir dire si les fans afflueront en masse ou pas pour voir passer Sébastien Ogier et les autres stars du Championnat du Monde WRC. Mais c'est fort probable.