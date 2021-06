RALLYE - WRC / KENYA

Classement à l'issue de l'ES13 - Samedi 26 juin 2021

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 1'15”5

4- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 2'21”2

Adrien Fourmaux

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 5 (ES1, ES7, ES9, ES10, ES11)

Pour la première fois depuis vendredi, voici Sébastien Ogier (Toyota) dans le Top 3 du classement provisoire de ce rallye du Kenya. Le Français, 5eme de l'ES13, a profité des malheurs d'Ott Tänak (Hyundai), pourtant solidement accroché à sa troisième place et même en passe de chasser Takamoto Katsuta (Toyota) de la deuxième position, pour grimper sur le podium à la place de l'Estonien juste avant de donner rendez-vous à dimanche matin très tôt pour le début de la troisième et dernière journée. Pas verni, Tänak a été victime d'une panne de désembuage de son pare-brise dans cet ES13 qui s'est déroulée sous un violent orage. Au ralenti, le grand malheureux de cette dernière spéciale du jour a même dû s'arrêter en pleine spéciale pour nettoyer son pare-brise, perdant plus de deux minutes au passage ainsi que cette troisième place, à laquelle apparaît désormais Ogier. Encore à la traîne sur cette spéciale (8eme temps), Katsuta conserve néanmoins la deuxième place, 18 secondes devant le septuple champion du monde mais près d'une minute derrière le leader depuis vendredi Thierry Neuville (Hyundai). Une nouvelle fois, le Belge a pourtant fini loin des meilleurs (6eme), lors de cette ES13 qui a vu deux des malheureux de la veille Dani Sordo (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) ressortir de leur boîte. L'Espagnol s'offre le scratch devant le Gallois, tandis qu'Adrien Fourmaux (Ford) complète ce podium de la spéciale, juste derrière le Gallois.Il fallait bien que cela se termine à un moment ou un autre. Après avoir aligné trois temps scratch de rang, Sébastien Ogier (Toyota) a vu sa belle série s'arrêter. Le fautif se nomme Ott Tänak (Hyundai), monté en puissance depuis la mi-journée et enfin récompensé, avec ce premier temps scratch, sur cette ES12. L'Estonien, qui tenait à maintenir la pression sur Takamoto Katsuta, ne pouvait pas mieux s'y prendre. Pour le moment, le Japonais reste deuxième et Tänak troisième, mais l'écart entre les deux hommes n'est plus que de 14 secondes après cette avant-dernière spéciale du jour qui a vu Katsuta signer le cinquième temps uniquement. Ogier a, lui, réalisé le deuxième chrono, mais la forme de Tänak l'empêche de reprendre du temps au classement. Le Gapençais devrait donc terminer la journée en quatrième position. Devant, Thierry Neuville (Hyundai) continue de tranquillement gérer son avance. Le Belge, quatrième de cette ES12, n'a pourtant plus réussi de scratch depuis l'ES8.La pause déjeuner n'a pas stoppé la belle dynamique de Sébastien Ogier (Toyota). Déjà meilleur temps des deux spéciales précédentes, le Français signe son troisième temps scratch consécutif, devant Ott Tänak (Hyundai), troisième et qui devance néanmoins toujours le leader du classement général du Championnat du Monde au classement. L'Estonien conserve ses distances avec un Ogier pourtant inarrêtable depuis l'ES9. Il se rapproche de surcroît de Takamoto Katsuta (Toyta), qui a encore payé au prix fort quelques erreurs et voit Tänak fondre sur lui (22 secondes séparent uniquement les deux pilotes désormais). Pas de problème en revanche pour Thierry Neuville (Hyundai), seulement troisième de la spéciale mais toujours nettement devant au classement, avec même 32 secondes d'avance sur le Japonais à l'issue de cette ES11. Neuville reste avant tout en gestion, mais cela lui réussit très bien.Il faut espérer que la pause déjeuner ne coupera pas Sébastien Ogier (Toyota) dans son élan. En dépit des nombreux pièges réservés aux pilotes par l'ES10, le Gapençais a signé son deuxième temps scratch d'affilée. Meilleur chrono avec près de six secondes d'avance sur Ott Tänak (Hyundai), deuxième de cette spéciale, l'actuel leader du classement général du Championnat du Monde a repris un peu de temps à l'Estonien, troisième. Il reste néanmoins au pied du podium provisoire, avec 37 secondes de retard sur Tänak. Seulement quatrième de cette ES10 très complexe, Thierry Neuville (Hyundai) conserve la tête du classement, avec 28 secondes sur Takamoto Katsuta (Toyota). Toutefois, le Belge a surtout géré son avance et sa voiture sur cette spéciale qui a obligé les concurrents à éviter les nombreuses pierres sur la route. Neuville a même dû ralentir en raison de la présence d'une girafe sur la piste. Il a malgré tout fait mieux que limiter la casse.Sans donner le sentiment de forcer, Sébastien Ogier (Toyota) signe son troisième temps scratch depuis le départ. Pour un peu plus de quatre secondes, le septuple champion du monde devance l'autre pilote français Adrien Fourmaux (Ford), auteur d'une excellente performance sur cette ES9. Thierry Neuville (Hyundai), toujours leader, complète le podium de cette deuxième spéciale de la journée, à six secondes d'Ogier et un peu plus de deux secondes de Fourmaux. Le Belge augmente néanmoins encore son avance sur son dauphin Takamoto Katsuta (Toyota), seulement cinquième temps de la spéciale. Ogier conserve la quatrième place du classement, en embuscade derrière Ott Tänak (Hyundai), quatrième temps.Comme la veille, Thierry Neuville (Hyundai) démarre la journée sur les chapeaux de roue, ce samedi, deuxième journée du rallye du Kenya. Premier temps scratch du jour - le quatrième déjà pour celui qui n'a pratiquement pas abandonné la première place depuis le départ - le Belge conforte son avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), avec désormais 26”5 d'avance pour Neuville. Deuxième de cette première spéciale de la journée, Sébastien Ogier (Toyota) reste quatrième du classement, mais il continue de grappiller sur le troisième Ott Tänak (Hyundai).Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 57”4Gus Greensmith - Chris Patterson (GBR-GBR/Ford) à 2'39”4- Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford), à 2'51”4Neuville : 4 (ES2, ES3, ES6, ES8)Rovanperä : 2 (ES4, ES5)Katsuta : 1 (ES7)Tänak : 1 (ES12)Sordo : 1 (ES13)