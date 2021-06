RALLYE - WRC / KENYA

Classement à l'issue de l'ES10 - Samedi 26 juin 2021

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 1'33”8

Adrien Fourmaux

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 4 (ES1, ES7, ES10)

Il faut espérer que la pause déjeuner ne coupera pas Sébastien Ogier (Toyota) dans son élan. En dépit des nombreux pièges réservés aux pilotes par l'ES10, le Gapençais a signé son deuxième temps scratch d'affilée. Meilleur chrono avec près de six secondes d'avance sur Ott Tänak (Hyundai), deuxième de cette spéciale, l'actuel leader du classement général du Championnat du Monde a repris un peu de temps à l'Estonien, troisième. Il reste néanmoins au pied du podium provisoire, avec 37 secondes de retard sur Tänak. Seulement quatrième de cette ES10 très complexe, Thierry Neuville (Hyundai) conserve la tête du classement, avec 28 secondes sur Takamoto Katsuta (Toyota). Toutefois, le Belge a surtout géré son avance et sa voiture sur cette spéciale qui a obligé les concurrents à éviter les nombreuses pierres sur la route. Neuville a même dû ralentir en raison de la présence d'une girafe sur la piste. Il a malgré tout fait mieux que limiter la casse.Sans donner le sentiment de forcer, Sébastien Ogier (Toyota) signe son troisième temps scratch depuis le départ. Pour un peu plus de quatre secondes, le septuple champion du monde devance l'autre pilote français Adrien Fourmaux (Ford), auteur d'une excellente performance sur cette ES9. Thierry Neuville (Hyundai), toujours leader, complète le podium de cette deuxième spéciale de la journée, à six secondes d'Ogier et un peu plus de deux secondes de Fourmaux. Le Belge augmente néanmoins encore son avance sur son dauphin Takamoto Katsuta (Toyota), seulement cinquième temps de la spéciale. Ogier conserve la quatrième place du classement, en embuscade derrière Ott Tänak (Hyundai), quatrième temps.Comme la veille, Thierry Neuville (Hyundai) démarre la journée sur les chapeaux de roue, ce samedi, deuxième journée du rallye du Kenya. Premier temps scratch du jour - le quatrième déjà pour celui qui n'a pratiquement pas abandonné la première place depuis le départ - le Belge conforte son avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), avec désormais 26”5 d'avance pour Neuville. Deuxième de cette première spéciale de la journée, Sébastien Ogier (Toyota) reste quatrième du classement, mais il continue de grappiller sur le troisième Ott Tänak (Hyundai).Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 28”1Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 56”2Gus Greensmith - Chris Patterson (GBR-GBR/Ford) à 2'28”7- Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford), à 3'08”1Neuville : 4 (ES2, ES3, ES6, ES8)Rovanperä : 2 (ES4, ES5)Katsuta : 1 (ES7)