WRC - Rallye d'Estonie : Tanak s'adjuge le shakedown devant Ogier

Première spéciale en fin de journée



Shakedown done - full results ⬇️

Up next: SS1 Tartu vald starts 19:08 (TC+3) live on WRC+#WRC #WRCLive #RallyEstonia #AsahiKASEI



— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 4, 2020

RALLYE - CHAMPIONNAT DU MONDE WRC

Shakedown (Abissaare, 6,23 km) - Vendredi 4 septembre 2020

2- Sébastien Ogier (FRA/Toyota Yaris WRC), à 1”4

9- Pierre-Louis Loubet (FRA/Hyundai i20 WRC), à 3”4

Six mois après, le Championnat du Monde WRC est de retour. Interrompue en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, avec huit étapes supprimées au passage,Au volant de sa i20 WRC, l'Estonien classé seulement au cinquième rang dans la hiérarchie après les trois premières manches de la saison (à Monte-Carlo, en Suède et au Mexique) a donné le ton en se montrant le plus rapide sur les 6,23 km de ce shakedown qui s'est disputé sur les routes d'Abissaare et devant un nombre de spectateurs volontairement réduit, protocole sanitaire oblige. Tänak a amélioré son chrono à chacun de ses trois passages pour finalement en rester sur un 2'56”8 qui lui a permis de reléguer à 1”4 son dauphin et actuel leader au classement général le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota), un temps provisoirement en tête.Une manière idéale pour l'Estonien, sur ses terres, de marquer son territoire avant de passer aux choses sérieuses et de poursuivre ce tout premier rallye d'Estonie dans la catégorie reine et 600eme rendez-vous de l'histoire du WRC. Troisième temps de ce shakedown qui a permis à Tänak, grand favori de cette course organisée chez lui, d'annoncer la couleur, le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta) termine sur les talons d'Ogier, à un dixième. Un écart qui sépare également Lappi du quatrième, Finlandais lui aussi, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), tandis que le Belge Thierry Neuville (Hyundai) finit cinquième à 1”8. A noter queLe coup d'envoi de cette 4eme manche de la saison, quant à lui, sera donné officiellement en fin de journée, avec l'ES1, très courte (1,28 km), à Tartu, dans le nord-est du pays.3- Esapekka Lappi (FIN/Ford Fiesta WRC), à 1”54- Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), à 1”65- Thierry Neuville (BEL/Hyundai i20 WRC), à 1”8...