WRC - Rallye d'Estonie : Tänak leader, Ogier s'accroche

ES5 - Mäekulä (14,76 km) : Tänak toujours devant, Ogier se réveille

Passé au travers dans la spéciale précédente, Sébastien Ogier se réveille. Probablement lassé d'être dominé par les trois Hyundai de Tänak, Breen et Neuville depuis le début de la journée, l'actuel leader du Championnat du Monde relève la tête sur l'ES5 en signant son deuxième temps scratch depuis le coup d'envoi de ce rallye d'Estonie marquant la grande reprise de la saison. Le premier seul pour le Gapençais, qui se montre plus rapide sur les routes de Maëkulä que Rovanperä et en profite pour se réinstaller à la quatrième place, au pied d'un podium toujours dominé par Tänak devant Breen et Neuville.



ES4 - Otepää 1 (9,60 km) : Tänak enchaîne

Pour ce premier rallye sur ses terres dans la catégorie reine, Ott Tänak se sent pousser des ailes. Temps scratch de l'ES3, l'Estonien et champion du monde en titre récidive dans la spéciale suivante, devançant de nouveau son dauphin au classement provisoire Craig Breen. Tänak gonfle au passage son avance sur l'Irlandais tandis que Thierry Neuville, troisième de cette ES3, grimpe sur ce podium cent pour cent Hyundai, deux rangs devant Sébastien Ogier. Le Français, seulement sixième de la spéciale, recule en cinquième position.



ES3 - Kanepi (16,89 km) : Tänak se reprend, Rovanperä déchante

Héros inattendu de la première spéciale du jour sur ce rallye WRC d'Estonie premier du nom rappelant fortement celui des Mille Lacs, Kalle Rovanperä doit très vite déchanter. Après une entame de spéciale encore impressionnante de sa part, le Finlandais est freiné par une crevaison de son pneu arrière droit qui lui coûte près de trente secondes à l'arrivée ainsi que sa première place au classement. Ott Tänak, le vainqueur du shakedown de la veille, en profite pour se relancer en remportant cette ES3 devant Craig Breen et prendre les commandes. Cinquième, Sébastien Ogier grimpe néanmoins d'une place, mais reste au pied du podium (4eme).



ES2 - Prangli (20,23 km) : Rovanperä démarre idéalement la journée

Au lendemain d'une première spéciale qui avait vu Sébastien Ogier et Esapekka Lappi se partager le temps scratch, le petit prodige finlandais Kalle Rovanperä lance idéalement la deuxième journée en dictant sa loi devant tous les meilleurs pour signer le meilleur temps de l'ES2, devant Craig Breen, monté en puissance tout au long de cette deuxième spéciale. Ott Tänak doit se contenter du quatrième temps, Sébastien Ogier du sixième. Rovanperä chasse le Français de la première place.



WRC / RALLYE D'ESTONIE

Classement à l'issue de la 5eme spéciale (sur 17) - Samedi 5 septembre 2020

1- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai), en 32'20

2- Craig Breen-Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 6”4

3- Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) à 12”8

4- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 15”5

5- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 17”4

...

10- Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA-FRA/Hyundai) à 1'01”7



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 2 (ES5)

Lappi : 1 (ES1)

Rovanperä : 1 (ES2)

Tänak: 2 (ES3 et ES4)