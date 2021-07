⚠️ @OttTanak is OUT of @RallyEstonia in SS4. He ran wide into a field and managed to rejoin the stage, but pulled over shortly afterwards.

He's now leaving the stage via a spectator access road.



LIVE UPDATES ⬇️#VisitEstonia | #WRC | #RallyEstonia



⚠️ Drama for @OttTanak in SS3. The Estonian has picked up a front right puncture just over halfway into the stage.@RallyEstonia | #VisitEstonia | #WRC | #RallyEstonia

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES9 (sur 24) - Vendredi 16 juillet 2021



4- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 59"4

Septième victoire en spéciale de la journée pour Rovanperä ! Le pilote finlandais de Toyota est en pleine forme, et il a remporté la dernière spéciale au menu de vendredi, sur près de 18 kilomètres. Il a devancé d'une seconde et huit dixièmes son rival Craig Breen (Hyundai), reléguant la concurrence à plus de quatre secondes. "Tout a marché comme on le souhaitait aujourd'hui. Mais il faudra faire mieux demain sur la deuxième boucle", a reconnu le leader. "C'était une super journée, la voiture était géniale. Encore deux jours !", a réagi Breen de son côté. Contraint d'ouvrir la route en tant que leader du championnat, Sébastien Ogier a fini cette spéciale à dix secondes de son coéquipier, et à 59 secondes au classement général. Mais le champion du monde n'est pas mécontent : "J'ai été à l'attaque toute la journée. Je suis extrêmement content. J'ai été à la limite, je n'ai pas commis d'erreur et la victoire marchait très bien. Je ne pouvais pas espérer mieux". Samedi, il tentera d'abord de doubler Thierry Neuville, troisième de la spéciale et six secondes devant lui au général, avant d'espérer une erreur de Breen ou Rovanperä pour grimper au classement. Neuf spéciales seront au programme samedi.Deuxième du rallye d'Estonie à un peu moins de huit secondes de Kalle Rovanperä, Craig Breen (Hyundai) lui reprend une seconde et deux dixièmes grâce à sa victoire dans l'ES8, sa première du week-end. L'Irlandais ne s'attendait pourtant pas à gagner ! "Quand j'ai passé la ligne, j'ai dit à Paul (Nagle, son copilote, ndlr) que c'était la pire spéciale de la journée. On devrait faire nos "pires spéciales" à chaque fois !", s'est amusé Breen à l'arrivée. Rovanperä a quant à lui estimé qu'il ne pouvait pas faire mieux lors de cette ES8, en raison d'un manque d'adhérence. Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota), qui a reconnu être à la limite des capacités de sa voiture, suivent au classement, mais ils sont loin au général, avec respectivement 48 et 49 secondes de retard sur RovanperäPour la cinquième fois de suite, le duel entre Kalle Rovanperä (Toyota) et Craig Breen (Hyundai), sur l'ES7, a de nouveau tourné à l'avantage du Finlandais, qui consolide ainsi son avance sur son dauphin, avec désormais près de huit secondes d'avance qui séparent les deux hommes alors qu'il ne reste plus que deux spéciales. Breen a le mérite de ne rien lâcher, tandis que derrière, Thierry Neuville (Hyundai), troisième temps mais toujours quatrième au classement provisoire, grapille encore son retard par rapport à Sébastien Ogier (Toyota), quatrième. Désormais, le Belge accuse moins de trois secondes sur le Français. Ce qui n'empêche pas ce dernier d'être "content" de sa journée pour le moment, d'autant que la pluie a eu la bonne idée de laisser plutôt tranquille le septuple champion du monde.La pluie n'a pas coupé l'élan de Kalle Rovanperä (Toyota). Sur un nuage depuis qu'il est débarrassé de son rival numéro 1 ce week-end Ott Tänak (Hyundai), le Finlandais enchaîne les temps scratchs (quatre de suite, série en cours). Solide leader de ce rallye d'Estonie qui a tourné au cauchemar pour le local de l'étape, victime de deux crevaisons et d'une sortie de route et contraint à l'abandon dès l'ES5, Rovanperä a encore signé le meilleur temps de l'ES 6, ce vendredi après-midi après la pause déjeuner. Sans surprise, le Finlandais a une nouvelle fois devancé l'Irlandais Craig Breen (Hyundai), seul pilote capable depuis jeudi de rivaliser avec Rovanperä. Thierry Neuville (Hyundai), troisième de la spéciale, en profite pour revenir sur les talons de Sébastien Ogier (Toyota), quatrième de l'ES6. Le Belge, gêné par la poussière, devrait même récupérer quelques minutes supplémentaires. Quant au Français, il continue de s'accrocher à sa troisième place sur le podium. "Il a commencé à pleuvoir sur la fin. Pour l’instant, ce n’est pas un problème. Il y a quelques ornières et j’essaie toujours d’attaquer autant que possible."Temps scratch de la spéciale pour la troisième fois de suite, Kalle Rovanperä (Toyota) continue d'agrandir sa collection et creuse du même coup l'écart en tête du classement provisoire juste avant la pause déjeuner. Le Finlandais, monté en puissance depuis le coup d'envoi de ce rallye d'Estonie, septième manche de la saison, devance désormais le deuxième de l'an passé Craig Breen (Hyundai) de près de cinq secondes. A la troisième place, pour la première fois depuis jeudi, on retrouve Sébastien Ogier (Toyota). Quatrième de l'ES5, le septuple champion du monde en passe de le devenir une huitième et dernière fois (il passera la main à l'issue de la saison) profite des malheurs du Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), contraint de renoncer sur liaison en raison des problèmes de dos de son copilote. “Je ne pouvais franchement pas faire plus, c’était une bonne matinée pour nous. C’était peut-être la pire spéciale de la boucle en terme de balayage”, a pourtant confié le Gapençais avant de se mettre à table.Quatre spéciales et puis s'en va pour Ott Tänak (Hyundai). L'Estonien, vainqueur sortant, avait crevé lors de la spéciale précédente. Victime d'une nouvelle crevaison, le champion du Monde 2019 s'est retrouvé dans un champ après avoir perdu le contrôle de sa voiture. La journée s'arrête là (le rallye peut-être aussi) pour celui qui ne disposait plus d'aucune roue de secours et renonce du même coup à ses rêves de nouveau sacre. Un cauchemar pour lui, mais évidemment une bonne nouvelle en revanche pour Kalle Rovanperä (Toyota). Auteur de son deuxième temps scratch consécutif, le Finlandais conserve la tête devant Craig Breen (Hyundai) et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), désormais troisième. Cinquième temps de la spéciale, Sébastien Ogier (Toyota) reste en embuscade, au pied du podium. "Jusqu'ici, je fais tout ce que je peux", a avoué le septuple champion du monde à l'aube de l'ES5.La deuxième spéciale du jour ne s'est pas du tout passée comme l'espérait Ott Tänak (Hyundai), bien malheureux. Victime d'une crevaison sur ces routes qu'il connaît par coeur, l'Estonien a dû terminer la spéciale sur trois roues (c'est son pneu avant droit qui a explosé) et doit se contenter de la 7eme place de cette ES3, loin (à près de 30 secondes) de Kalle Rovanperä (Toyota). Le Finlandais signe le meilleur temps devant Sébastien Ogier (Toyota) pour un peu moins de six secondes et reprend les commandes du classement provisoire de cette septième manche de la saison qui se déroule sur les terres de Tänak, vainqueur de la dernière édition. Ce dernier chute à la cinquième place, tandis qu'Ogier se replace au pied du podium, à deux secondes de Thierry Neuville (Hyundai) et quatre de Craig Breen (Hyundai), qui avait terminé deuxième de l'épreuve en 2020. Toutefois, l'Irlandais, pour avoir été grandement gêné par la poussière dégagée par Gus Greensmith (Ford), au ralenti, devrait récupérer du temps après-coup.Sur ses terres, Ott Tänak (Hyundai) est déjà lancé sur les mêmes bases que l'année dernière. L'Estonien, vainqueur de la dernière édition, a dominé la première spéciale du jour de ce rallye d'Estonie lancé jeudi avec le temps scratch de Kalle Rovanperä (Toyota) lors de l'ES1. Comme sur le podium final en 2020, le champion du monde 2019 devance pour le moment Craig Breen (Hyundai), tandis que Rovanperä complète le podium. Derrière, des écarts sont déjà creusés, avec plus de six secondes d'avances pour Tänak sur Thierry Neuville (Hyundai), quatrième de la spéciale, et une marge de plus de huit secondes sur Sébastien Ogier (Toyota), seulement septième temps. L'Estonien le sait : s'il veut avoir une chance d'encore priver le Français d'un huitième sacre, il doit impérativement s'imposer ce week-end et compter sur une défaillance du leader du Championnat du Monde.2- Craig Breen – Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 8"53- Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 53"45- Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 1'15"1...Tänak : 1 (ES2)Rovanperä : 7 (ES1, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES9)Breen : 1 (ES8)