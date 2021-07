WRC - Rallye d'Estonie : Le shakedown pour Rovanperä

Ogier cinquième

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement du shakedown - Jeudi 15 juillet 2021



5- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) 2'53”1

Kalle Rovanperä (Toyota) donne le ton.Pour une demi-seconde,Avec un meilleur passage bouclé en 2'51”1 (contre 2'53”5 et 2'58”4 sur ses tentatives précédentes),(lors de la dernière édition, il avait terminé devant Craig Breen et Sébastien Ogier) s'il souhaite conserver un (mince, certes) espoir de priver Ogier, nettement en tête (133 points) devant Elfyn Evans (99), d'un huitième et dernier titre mondial.qui a vu les pilotes tourner beaucoup plus rapidement qu'un an plus tôt sur les mêmes routes, avec trois passages pour la plupart d'entre eux, et même quatre pour le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), troisième jeudi (devant Evans et Ogier), comme pour le Britannique Gus Greensmith (Ford) et l'autre pilote français Pierre-Louis Loubet (Hyundai), arrivés avant-dernier et dernier de ce shakedown qui précède traditionnellement la première spéciale. Une super spéciale très précisément, programmée ce jeudi soir à 19h38, une fois la cérémonie de départ terminée.2- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) 2'51”63- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) 2'51”74- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) 2'52”2...