WRC - Rallye de Turquie : Tänak revient sur son abandon

Le grand perdant du jour sur le rallye de Turquie se nomme Ott Tänak. Samedi matin, lors de l'ES3, première spéciale de la deuxième journée sur cette 5eme manche de la saison, l'Estonien a été victime d'une sortie de route qui l'a contraint à rentrer immédiatement au garage et à abandonner. De retour dans le parc assistance, le champion du monde en titre est revenu sur cet incident venu mettre un sérieux coup à ses rêves de doublé après son premier sacre, obtenu l'an dernier. Les premières rumeurs laissaient entendre qu'une alarme de température de direction avait prévenu Tänak du problème mécanique qui allait être ensuite à l'origine de cette perte de trajectoire. Pourtant, le vainqueur de la dernière épreuve en date, sur ses terres en Estonie (4eme manche de ce Championnat du Monde chamboulé), a assuré après-coup qu'il n'avait rien vu venir.

Tänak : « Rien de trop à commenter »

« Nous avons eu une sorte de problème de direction, mais nous ne savons pas encore quoi, analysait après-coup le chef de file de la Team Hyundai dans des propos relayés par nos confrères de rallye-sport.fr. La voiture est toujours dans la forêt et nous devons attendre qu’elle retourne au parc d’assistance. Il n’y a pas eu d’alerte, c’était assez instantané. » Refusant de s'étendre en revanche sur ce deuxième titre de rang éventuel qui s'éloigne après cette nouvelle tuile et alors que l'intéressé était revenu à la troisième place du classement général (« ce n’est pas un point positif, il n’y a donc rien de trop à commenter. »), Tänak se disait néanmoins confiant sur la possibilité de pouvoir retrouver le volant de sa voiture dès dimanche pour la dernière journée du rallye de Turquie, avec en perspective de marquer peut-être quelques précieux points sur la Power Stage. « La réparation de la voiture pour demain (dimanche) ne devrait pas être un gros souci. »