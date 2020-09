RALLYE - WRC / TURQUIE

Classement (après 11 spéciales sur 12) - Dimanche 20 septembre 2020

3- Sébastien Loeb - Daniel Elena (FRA-FRA/Hyundai) à 55”5

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 3 (ES2, ES3 et ES4)

Loeb : 1 (ES8)

Evans : 1 (ES9)

Le retour à Çetibeli quelques heures seulement après l'hécatombe du premier passage s'annonçait de nouveau dévastateur.Cette fois, le Français n'a pas crevé, mais il n'a pas gagné au change, puisqu'ilEn revanche, Elfyn Evans (Toyota) continue de foncer tout droit vers son deuxième succès cette saison après la Suède. Deuxième de cette ES11 venue doucher les espoirs d'Ogier, derrière l'inévitable Thierry Neuville (Hyundai) - sixième temps scratch pour le Belge depuis le début de ce rallye de Turquie -Sébastien Loeb (Hyundai), qui n'a pas crevé lui non plus cette fois sur ce terrain truffée de cailloux, retrouve le podium, à 19 secondes de Neuville.Avant d'y revenir plus tard dans la journée pour une Power Stage à laquelle participera Ott Tänak (Hyundai), de nouveau dans la course (il avait abandonné samedi),Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Hyundai). Neuville récupère ainsi immédiatement la place de deuxième derrière ElfynAprès avoir été à deux doigts de manquer le départ, le Gallois a ensuite calé dans un virage en épingle. Finalement, Evans limite la casse, en ne perdant que quelques secondes dans son malheur. Mais il a eu très chaud.Coup double pour Elfyn Evans. Au pied d'un podium dominé par Thierry Neuville (Hyundai) devant les deux Français Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Hyundai), samedi soir à l'issue de la deuxième journée du rallye de Turquie,Evans est l'un des seuls prétendants à la victoire finale à être sorti indemne de cette spéciale disputée sur une route jonchée de grosses pierres qui a donné lieu à l'hécatombe annoncée. Tous les favoris ou presque (Ogier, Neuville, Loeb, Rovanperä, Suninen, Lappi...) ont en effet crevé et ont dû s'arrêter pour changer de roue. A ce jeu, Ogier s'en est le mieux sorti, avec un arrêt extrêmement rapide qui a permis au Gapençais de perdre moins de temps que ses concurrents. Résultat : le sextuple champion du monde reprend la deuxième place. Loeb, lui, a tenté un coup de poker en allant jusqu'au bout avec sa roue crevée, mais, dans la manœuvre, l'Alsacien a surtout perdu beaucoup, et recule à la quatrième place. Le retour à Çetibeli, lors de l'ES11, s'annonce d'ores et déjà terrible.Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai), à 36”9Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 2'35”9Gus Greensmith-Elliott Edmondson (GBR-GBR/Ford), à 4'01”2Neuville : 6 (ES1, ES5, ES6, ES7, ES10 et ES11)