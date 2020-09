RALLYE DE TURQUIE

Classement (après 6 spéciales sur 12) - Samedi 19 septembre 2020



1- Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai), en 1h22'35”6

3- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 29”9

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 3 (ES2, ES3 et ES4)

Lancé sur le même tempo que celui de Sébastien Ogier (Toyota) au plus fort de sa matinée, Thierry Neuville (Hyundai) aligne à son tour les meilleurs temps. Premier de l'ES5, juste avant la pause déjeuner, et de l'ES6, à la reprise, le Belge, passé aux commandes dans cette ES6 tandis que son rival français accumulait les soucis (et en particulier une crevaison), se montre également le plus rapide dans l'ES7. Ravi après-coup de sa capacité à laisser sa voiture sur des trajectoires propres pour ce deuxième passage à Datça,Malgré de nouveaux problèmes de sélection de vitesses, le premier avait mis la barre très haut, mais pas assez pour l'homme fort du moment, qui a tourné encore plus vite que le Gapençais. Ogier se console en retrouvant la deuxième place, occupée au départ de la spéciale par Elfyn Evans (Toyota). Loeb, quatrième, frappe de nouveau aux portes du podium, 1”2 derrière le Gallois.Changement d'ambiance et recul au classement pour Sébastien Ogier (Toyota). Ce dernier avait connu un début de deuxième journée rêvée ce samedi, avec l'abandon de son rival Ott Tänak tandis que le Français, de son côté, accumulait les temps scratchs. Malheureusement pour lui, à la reprise, Ogier, qui avait terminé la matinée dans le fauteuil de leader provisoire, connaît à son tour des malheurs, dans l'ES6, pour le retour sur Yesibelde, où il avait brillé quelques heures en arrière., loin de Thierry Neuville (Hyundai), meilleur temps de cette première spéciale de l'après-midi et nouveau leader, lui qui gardait pourtant de mauvais souvenirs de son passage sur les lieux (il avait abandonné en 2018 et 2019). Seul pilote sorti indemne de cette ES6,Passé lui aussi au travers, Sébastien Loeb (Hyundai) disparaît du Top 5, pour le plus grand plaisir de Källe Rovanperä (désormais 4eme) notamment.Deuxième derrière Sébastien Ogier (Toyota) lors des trois spéciales précédentes, toutes gagnées par le Français,, qui doit se contenter cette fois du rôle de deuxième. Le Belge, qui s'était déjà montré plus rapide que tout le monde dans l'ES1, retrouve le sourire, mais pas uniquement, puisqueElfyn Evans (Toyota), encore troisième de cette spéciale, cède, lui, de nouveau du terrain, au même titre que Sébastien Loeb (Hyundai), toujours quatrième mais à désormais plus de 21 secondes d'Ogier.L'abandon d'Ott Tänak donne des ailes à Sébastien Ogier (Toyota). Après s'être déjà montré le plus rapide vendredi sur l'ES2 et samedi lors de l'ES3, première spéciale de cette deuxième journée du rallye de Turquie,tracée essentiellement en bord de mer. Un sixième temps scratch consécutif pour le sextuple champion du monde qui en profite pour prendre le large en tête du classement provisoire, avec désormais trois secondes d'avance sur son dauphin Thierry Neuville (Hyundai) et déjà plus de 11 sur le troisième Elfyn Evans (Toyota), respectivement deuxième et troisième également de cette deuxième spéciale du jour que redoutait Ogier en raison du sable sur la route. Sébastien Loeb (Hyundai) signe le cinquième chrono de cette ES4.Le champion du monde en titre remonté sur le podium (à la troisième place) du classement général du Championnat du Monde après son succès sur ses terres, en Estonie il y a quinze jours, estProbablement victime d'une casse mécanique, l'Estonien s'est retrouvé dans le fossé dès les premiers kilomètres (Hyundai évoque un problème de direction) et doit abandonner,, sextuple champion du monde et actuellement leader du classement général. Leader, le Gapençais l'est également pour la première fois sur ce rallye de Turquie. Dans cet ES3 qui pourrait mettre un terme définitif au rêve de doublé de Tänak,La veille, c'est l'Alsacien qui avait pourtant terminé en tête la première journée. Mais un Français chasse l'autre en tête.2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 21”84- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1'5- Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen (FIN-FIN, Ford) à 1'14”4...Neuville : 3 (ES1, ES5 et ES6)