WRC - Rallye de Turquie : Neuville, meilleur temps du shakedown

Shakedown - Asparan (4,70 km)



Il avait été le grand malheureux du rallye d'Estonie, il y a quinze jours à l'occasion de la reprise de la saison, il a retrouvé le sourire, au moins le temps du shakedown du rallye de Turquie, ce vendredi matin, cinquième manche de cette saison écourtée en raison de la pandémie de Covid-19. Dans son meilleur passage, bouclé en 3'23”4, Thierry Neuville (Hyundai) s'est montré plus rapide qu'Ott Tänak (Hyundai, 3'24”6 sur sa meilleure tentative) et Kalle Rovanperä (Toyota, 3'24”8). Toutefois, le Belge contraint à l'abandon sur les terres du champion du monde en titre le 5 septembre dernier lors de la deuxième journée du rallye d'Estonie premier du nom après avoir arraché sa roue arrière droite sur une sortie de route est encore passé par tous les sentiments dès ce shakedown. Ainsi, avant de signer le meilleur temps devant l'Estonien (relégué à 1”2) et le Finlandais (troisième à deux dixièmes), Neuville, qui avait déjà abandonné au Mexique juste avant l'arrêt de la saison, s'est encore fait peur, en endommageant sa suspension arrière droite lors de son deuxième passage sur une nouvelle touchette.

Neuville répare et repart

Le quintuple vice-champion du monde a regagné le parc d'assistance pour y faire réparer sa voiture, puis il est revenu sur la piste poussiéreuse d'Asparan et y a damé le pion à tous ses rivaux, Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Hyundai) compris. Le premier a dû se contenter du 5eme chrono de ce shakedown, en 3'25”11, tandis que son compatriote et nonuple champion du monde de la catégorie a tourné moins vite encore, avec un meilleur passage en 3'27”3 uniquement. Vendredi soir, les pilotes ont rendez-vous pour les deux premières spéciales (courtes), tout près du parc d'assistance et avec déjà une vue imprenable sur la mer à la veille d'un samedi plus chargé encore, avec au menu deux boucles de trois spéciales identiques à celle de la dernière édition.



WRC / RALLYE DE TURQUIE

Classement du shakedown - Vendredi 18 septembre 2020

1- Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai), en 3'23”4

2- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai), 3'24”6

3- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota), 3'24”8

4- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) 3'24”9

5- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) 3'25”1

...

7- Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA-FRA/Hyundai), 3'27”3