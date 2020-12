WRC - Rallye de Monza : Ogier démarre bien

ES1 : Sottozero The Monza Legacy (4,33km) : Le meilleur départ pour Ogier



C'est parti pour le dernier rallye de la saison ! Elfyn Evans peut décrocher son premier titre mondial dimanche, mais Sébastien Ogier (à 11 points), Thierry Neuville (à 24 points) et Ott Tänäk (à 28 points) peuvent encore mathématiquement rêver du titre au terme des 16 spéciales du rallye, puisqu'il reste un total de 30 points à attribuer. Le circuit de Monza, très connu des pilotes de Formule 1, accueillait une partie de la première spéciale du rallye ce jeudi après-midi, et c'est Sébastien Ogier qui s'est montré le plus à l'aise. Le pilote Toyota, qui espère bien pouvoir ravir le titre de champion à son coéquipier gallois, a bouclé les 4,33km du parcours (qui empruntait notamment la célèbre Parabolica du circuit, mais aussi des chemins de traverse boueux) en 3'31, s'imposant avec une demi-seconde d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai), qui avait remporté le shakedown dans la matinée. Elfyn Evans, qui était parti en tête-à-queue durant le shakedown, a quant à lui fini quatrième de la spéciale, à deux secondes et sept dixièmes d'Ogier, le champion du monde Ott Tänäk ayant pris la troisième place. Si le classement en restait là, Ogier reprendrait treize points à Evans, sur les quatorze dont il a besoin pour être sacré. Mais rappelons que la dernière spéciale, dimanche, rapportera entre 1 et 5 points supplémentaires aux cinq premiers. Le suspense promet donc d'être garanti ! Rendez-vous vendredi, avec cinq spéciales au programme.



WRC / RALLYE DE MONZA

Classement général (après 1 spéciale sur 16) - Jeudi 3 décembre 2020

1- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 3'31"5

2- Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) à 0"5

3- Ott Tänäk - Martin Järveoja (EST-EST/Hyndai) à 2"

4- Elfin Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 2"7

5- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 3"

...



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES1)