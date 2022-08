WRC - Rallye de Grèce : Loeb va faire son grand retour sur le rallye de l'Acropole

La quatrième apparition de la saison pour Loeb

Après dix ans d'absence, l'Alsacien va retrouver la Grèce. L'équipe M-Sport a annoncé que"Dix ans après, il est de retour sur un rallye mythique", a teasé M-Sport au sujet de son pilote, qui retrouvera donc à cette occasion le volant de sa Ford Puma ainsi que sa copilote Isabelle Galmiche, qui prendra place de nouveau sur le siège passager aux côtés du légendaire pilote français à l'occasion de cette nouvelle édition du rallye de Grèce.Avec des fortunes diverses pour celui qui avait annoncé la couleur dès le début de l'année en assurant qu'il ne disputerait que quelques courses cette saison de nouveau en WRC. En Principauté, celui qui évolue également désormais en rallye-raid et en championnat Extreme E s'était imposé à l'issue d'un somptueux duel avec son compatriote et octuple champion du monde Sébastien Ogier. Au Portugal, en revanche, Loeb avait connu un week-end noir, puisqu'il avait dû abandonner le rallye les deux jours suite à des ennuis mécaniques. Enfin, au Kenya, où il avait été tout près d'emboutir un zèbre, le natif d'Haguenau, devenu à Monte-Carlo avec une 80eme victoire à son actif plus de trois ans après son dernier succès le vainqueur le plus âgé de l'histoire, avait dû se contenter de la 8eme place. Pour son retour en Grèce, sur un rallye qui ne lui a pas toujours porté chance par le passé, il aura assurément à cœur de jouer les premiers rôles de nouveau.