Rovanperä, seulement cinquième

RALLYE – WRC / FINLANDE

Classement à l'issue de l'ES2 - Vendredi 1er octobre 2021



7- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 5”4

8- Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford) à 17”3

Ott Tänak, acte II. L'Estonien avait donné le ton, plus tôt dans la journée, en dominant tous ses rivaux à l'occasion du shakedown. Le voici maintenant en tête du classement provisoire. Deuxième de l'ES2 derrière un Craig Breen intouchable et auteur de son premier temps scratch de cette dixième manche de la saison, le double vainqueur sortant sur les routes finlandaises a pris les commandes devant l'Irlandais, qui suit à sept dixièmes, lui aussi au volant d'une Hyundai, auteur d'un doublé sur cette deuxième spéciale. Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, deux des principaux concurrents de Sébastien Ogier dans la course au titre, suivent aux troisième et cinquième places (Esapekka Lappi reste intercalé entre les deux hommes, à la quatrième place), tandis que le Français, seulement sixième de la spéciale, doit pour le moment se contenter de la septième place au classement, un rang derrière Thierry Neuville.Né au Japon, Takamoto Katsuta a élu domicile en Finlande il y a quelques années. Cela s'est vu lors de cette première spéciale, que le Japonais a mieux négocié que ses concurrents. Dans les rues de sa ville de Jyvaskylä, qu'il connaît par coeur, Katsuta a signé le meilleur temps que le Belge Thierry Neuville pour deux dixièmes. Il est ainsi devenu le premier leader de cette dixième manche de la saison, Esapekka Lappi, troisième à trois dixièmes complétant le podium provisoire. Seulement sixième derrière son compatriote Adrien Fourmaux, Sébastien Ogier a démarré timidement. Il fait néanmoins une belle opération puisque deux de ses principaux rivaux Elfyn Evans (7eme) et Kalle Rovanperä, seulement 9eme de cette première spéciale sur ses terres, sont plus bas que lui dans le classement pour le moment.Le week-end finlandais pourrait permettre à Sébastien Ogier d'être sacré champion du monde pour la huitième fois de sa carrière. En attendant, le premier pilote à s'être mis en avant lors de cette dixième manche d'une saison du Championnat du Monde WRC qui en compte douze se nomme Ott Tänak (Hyundai). Ce vendredi matin lors d'un shakedown qui a vu le constructeur japonais cher à l'Estonien placer trois de ses cinq voitures dans les cinq premières positions alors que Hyundai n'a encore jamais terminé sur le podium de l'épreuve,Le double tenant du titre en Finlande (en 2018 et 2019, le rendez-vous n'ayant pas eu lieu en 2020), à l'époque au volant d'une Toyota, a bouclé son meilleur passage en 1'46”5, soit trois dixièmes plus vite que le deuxième de ce shakedown inaugural l'Irlandais Craig Breen (Hyundai), qui n'a pu faire mieux que 1'46”8 vendredi matin.Ogier, leader du classement général avec une telle avance (44 points de plus qu'Evans) qu'il pourrait être de nouveau titré dès cette antépénultième rallye de la saison, a, lui, signé le troisième temps, en 1'47”4. Thierry Neuville (Hyundai), en 1'47”6, et Kalle Rovanperä (Toyota), en 1'47”7, alors qu'il a été le seul des favoris à se lancer dans un quatrième passage (raté), complètent ce premier Top 5. Sur ses terres, le jeune pilote finlandais de 20 ans vainqueur en Estonie en juillet dernier (il était alors devenu le plus jeune pilote de l'histoire à s'imposer dans la catégorie reine) et en Grèce le 12 septembre dernier lors de la dernière manche en date est l'immense favori de ce rallye appelé le rallye des mille lacs jusqu'en 1993. Une épreuve qu'Craig Breen - Paul Nagle (IRL-GBR/Hyundai) à 0”7Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 1”8Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 3”8Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 3”9Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 5”2Katsuta : 1 (ES1)Breen : 1 (ES2)