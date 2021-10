WRC - Rallye de Catalogne : Ogier, meilleur temps du shakedown

Nouvelle balle de match pour Ogier

RALLYE – WRC / CATALOGNE

Classement du shakedown - Jeudi 14 octobre 2021

1- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) meilleur passage en 2'33”6

Sébastien Ogier (Toyota) annonce la couleur en Catalogne., son coéquipier et dauphin au classement général du Championnat du Monde Elfyn Evans en tête. Impressionnant sur cette épreuve inaugurale, le septuple champion du monde peut-être en passe de le devenir une huitième fois dès ce week-endA son meilleur passage,, à quatre dixièmes de celui qui compte 24 points d'avance sur le Gallois et 60 sur le Belge (mais seul Evans peut encore espérer priver le Gapençais de son huitième sacre).A l'instar d'Ott Tänak (Hyundai), cinquième jeudi de ce shakedown,Le week-end démarre donc idéalement pour Ogier. Il ne reste plus à espérer qu'il se poursuivra de la même façon. Lors de la manche précédente, en Finlande, le Français, passé à côté pendant les trois jours de course (il avait terminé cinquième du classement),Il vaudrait mieux ne pas la manquer de nouveau, car la pression de son coéquipier gallois, intouchable en Finlande, se fait de plus en plus forte. Ogier a besoin de marquer six points de plus qu'Evans pour être titré.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) en 2'33”8Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 2'34”Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) en 2'34”2Ott Tänak - Martin Järvejoa (EST-EST/Hyundai) en 2'34”4