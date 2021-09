Tänak dernier vainqueur de la journée et nouveau deuxième



Classement après la 6eme spéciale (sur 15) - Vendredi 10 septembre 2021



2- Ott Tänak – Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 3"7



3- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 3"9

4- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 23"9



Deuxième victoire en spéciale pour Ott Tänak ! L'Estonien a remporté la dernière spéciale de la journée en près de six minutes, devançant Kalle Rovanperä et Dani Sordo. Pourtant, le pilote Hyundai n'était pas satisfait à l'arrivée : "Aujourd’hui j’ai vraiment eu du mal. J’ai poussé fort lors de cette spéciale, mais je n’ai pas eu de bonnes sensations. Je ne peux pas faire tout le rallye comme ça. C’est dur mais je vais continuer à pousser.", qui a terminé cinquième de la spéciale. « Je pense que je peux être vraiment heureux de cette journée. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour éviter les problèmes. Cette spéciale était vraiment rapide et j’espère qu’elle ne nous a pas coûté trop de temps », a confié le champion du monde, qui ouvrait la route ce vendredi. A noter que Pierre-Louis Loubet a rencontré un problème mécanique sur sa Hyundai, ce qui a contraint les commissaires à déployer un drapeau rouge. Thierry Neuville, qui était derrière lui, aura donc une "notion de temps", mais il est de toute façon très loin au classement. Six spéciales seront au programme samedi.Paradoxalement, c'est à l'issue d'une spéciale sur laquelle il n'a pas du tout ressenti de bonnes sensations ("Quelques heures avant, ça aurait été vraiment bien d’être devant, mais pas maintenant, malheureusement, ça a trop séché. J’ai eu du mal avec la voiture dans cette spéciale, l’adhérence était tellement inégale et je n’ai pas vraiment pris de plaisir", analysait le Gapençais après-coup) queMeilleur temps avec quatre secondes de mieux que Dani Sordo et près de cinq de Kalle Rovanperä,Pas de changement en revanche devant, avec toujours Rovanperä aux commandes. Le vainqueur du shakedown de jeudi, programmée un peu plus tard dans la journée.Déjà pas au mieux depuis le début de la journée, le Belge a vu ses ennuis se compliquer encore, avec unLe pire, c'est que le malheureux n'est mêmeA l'arrivée, Neuville perd six minutes et sauf miracle, il peut déjà oublier ce rallye d'Acropole-Grèce qui sourit pour le moment à Kalle Rovanperä, Ott Tänak et Sébastien Ogier. Les trois grands animateurs de ce début de rallye se sont une nouvelle fois partagé les trois premières places, vendredi juste avant la pause déjeuner lors de l'ES4.Le premier leader de cette neuvième manche de la saison confirme ainsi son avance en tête, 3 secondes devant Tänak et 7 sur Ogier.Les coups durs pour ses deux rivaux Evans et Neuville permettent en effet au leader du classement général de se rapprocher d'un huitième titre de champion du monde.Kalle Rovanperä avait déjà démontré jeudi lors du shakedown qu'il pourrait le premier profiter de la météo exécrable sur la Grèce depuis le début de la semaine pour tirer son épingle du jeu et poser de gros problèmes à ses rivaux., disputée dans des conditions toujours aussi compliquées et une route toujours aussi glissante, mais qui ne semble pas pour déplaire à Rovanperä. Bien au contraire. Vainqueur de sa première spéciale, devant Dani Sordo et Ott Tänak, l'actuel quatrième du classement général prend du même coup les commandes devant l'Estonien etEncore gêné par sa voiture, Thierry Neuville signe le cinquième temps et remonte en cinquième position au classement. Pour Elfyn Evans en revanche, c'est presque déjà terminé. Victime de gros problèmes de boîte de vitesses, le Gallois a perdu plus d'une minute sur cette ES3 et été pénalisé de quarante secondes supplémentaires pour s'être présenté en retard., lui qui possèdait déjà 38 points d'avance sur Evans avant d'entamer ce rallye d'Acropole-Grèce.Au lendemain de sa démonstration de vitesse et de maîtrise sur les... 980 mètres proposés par l'ES1 disputée sous la forme d'une super spéciale pas loin d'être historiquement courte, Sébastien Ogier maintient le cap. Deuxième de la première spéciale au programme vendredi derrière Ott Tänak, premier temps scratch de cette première journée du rallye de l'Acropole-Grèce, le leader du classement général conserve les commandes devant l'Estonien. Moins d'une seconde séparent toutefois les deux pilotes. Seulement sixième de cette première spéciale du jour, Thierry Neuville a déjà cédé du terrain. Egalement sixième désormais du classement, il accuse déjà plus de dix secondes de retard sur le Français. "Je n’étais pas vraiment en confiance pour être honnête. Je perdais tout le temps l’arrière. Le grip était assez faible et je dois faire des petits changements pour être plus en confiance, en sachant que nous avons deux roues de secours", pesté le Belge après l'arrivée.5-- Renaud Jamoul (-BEL/M-Sport Ford) à 54"2...Ogier : 2 (ES1 et ES5)Tänak : 2 (ES2, ES6)Rovanperä : 2 (ES3 et ES4)(Avec A.S.)