ES12 - Vieira do Minho (20,64 km) : Evans se montre, Ogier gagne une place



Après ses trois victoires de la matinée, Ott Tänak n'a pour une fois pas triomphé lors de la première spéciale de l'après-midi au Portugal, mais il s'en est fallu de peu. L'Estonien n'a concédé que six dixièmes à Elfyn Evans, qui s'adjuge son premier temps-scratch du rallye. "Les sensations étaient bonnes. Nous avons mis un mix de pneus sur la voiture et avons essayé d'être aussi propres et rapides que possible", a confié le Gallois, qui pointe à 18 secondes du leader. "La spéciale était un peu rugueuse, c'est sûr, ça nous garde éveillés. C'était un passage propre et c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment", a expliqué de son côté Tänak, qui n'a pas pris de risques à huit spéciales de la fin. Au total, six pilotes se tiennent en dix secondes, dont Sébastien Ogier, quatrième. "C'était un peu plus rugueux que dans la matinée, c'est OK. On a choisi de faire un mix de pneus, comme la plupart des pilotes. Le seul problème, c'est qu'on est très loin du podium", a reconnu le Français, désormais quatrième au général après avoir re-doublé Katsuta, mais à 1'09 de Tänak et 40 secondes du podium. Il a pu toutefois se consoler en voyant son dauphin au championnat (à 8 points), Thierry Neuville, abandonner. Le Belge ne disputera plus que la Power Stage dimanche.



ES11 - Amarante (37,92 km) : Le triplé pour Tänak, Ogier revient sur Katsuta



Et de trois pour Ott Tänak, qui survole cette journée de samedi ! Le pilote Hyundai a remporté la plus longue spéciale du rallye, celle d'Amarante, qui compte 37 kilomètres. Mais il n'a pas pris de risques inconsidérés et n'a dominé son dauphin Elfyn Evans que de neuf dixièmes. Dani Sordo a quant à lui fini troisième à 2"4. Si bien qu'au classement général, l'Estonien compte désormais 19 secondes d'avance sur le Gallois et 25 sur l'Espagnol. "Cette matinée était vraiment OK. J'ai essayé d'être vraiment doux sur cette spéciale et les sensations sont bonnes jusque-là", a confié Tänak à l'arrivée. De son côté, Sébastien Ogier n'a pas commis d'erreur cette fois-ci et est revenu à une demi-seconde de son coéquipier Takamoto Katsuta, alors qu'il reste encore quatre spéciales à disputer dans l'après-midi. "Cette matinée n'a pas été bonne pour moi. Dans les deux première spéciales je n'ai pas eu le rythme que je voulais. On a fait quelques erreurs dans nos choix ce matin, mais on va continuer à se battre", a assuré le leader du championnat du monde, qui compte 1'05 de retard sur Tänak.



ES10 - Cabeceiras de Basto 1 (22,37 km) : Tänak enfonce le clou, Ogier part à la faute



Ott Tänak est en grande forme en ce samedi matin et a encore conforté son avance en tête du rallye, en gagnant l'ES10 avec 4"8 d'avance sur Elfyn Evans et 4"9 sur Dani Sordo (qui a gardé des pneus softs et a estimé que c'était "une grosse erreur"), pour désormais compter respectivement 18"3 et 22"9 d'avance sur le Gallois et l'Espagnol au classement général, à mi-rallye. La tuile de cette spéciale est revenue à Sébastien Ogier, qui est parti en tête à queue en début d'épreuve et a fini à plus de 21 secondes de Tänak. Le Français perd sa quatrième place au profit de son coéquipier Takamoto Katsuta, qui pointe désormais à 9 secondes. Il compte désormais 57 secondes de retard sur l'Estonien.



ES9 - Vieira do Minho 1 (20,64 km) : Tänak augmente son avance, Ogier gagne une place



Ott Tänak plus que jamais en tête du rallye du Portugal ! L'Estonien, qui a pris les commandes vendredi après-midi suite aux difficultés rencontrées par Thierry Neuville et Dani Sordo, ses coéquipiers chez Hyundai, a entamé la journée pied au plancher en remportant l'ES9, longue de 20 kilomètres et perturbée par quelques nappes de brouillard. Il a devancé de 7"8 Elfyn Evans et de 9" Dani Sordo, ce qui lui permet de compter désormais 13"5 d'avance au classement général sur le Gallois et 18 sur l'Espagnol. "J'ai eu de bonnes sensations sur cette spéciale. Je suis plus content de la voiture aujourd'hui, ça m'a l'air plus naturel, c'est bien", s'est réjoui le champion du monde 2019. Sébastien Ogier profite du fait qu'il ne balaie plus la route, contrairement à vendredi, et gagne une place pour se classer quatrième au général, pour un dixième, à 35"5 de Tänak, après avoir doublé son coéquipier chez Toyota Takamoto Katsuda. "C'était vraiment glissant et je ne me suis pas senti super à l'aise. Je manquais d'adhérence, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On a besoin de voir si on peut faire quelque chose avec la voiture", a confié le champion du monde en titre. Son compatriote Adrien Fourmaux a quant à lui perdu beaucoup de temps en raison d'un problème sur sa pédale d'accélérateur.



WRC / RALLYE DU PORTUGAL

Classement après 12 spéciales (sur 20) - Samedi 22 mai 2021

1- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) en 2h25'39”5

2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) à 18"6

3- Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 29"00

4- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 1'09"3

5- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 1'16"5

...

8- Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford) à 3'55"2

...



Vainqueurs de spéciales :

Tänak : 6 (ES1, ES6, ES8, ES9, ES10, ES11)

Sordo : 4 (ES2, ES3, ES4)

Rovanperä : 1 (ES4)

Ogier : 1 (ES7)

Evans : 1 (ES12)