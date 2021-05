WRC - Portugal : Tänak débute fort, Ogier grimpe à la quatrième place

ES9 - Vieira do Minho 1 (20,64 km) : Tänak augmente son avance, Ogier gagne une place



Ott Tänak plus que jamais en tête du rallye du Portugal ! L'Estonien, qui a pris les commandes vendredi après-midi suite aux difficultés rencontrées par Thierry Neuville et Dani Sordo, ses coéquipiers chez Hyundai, a entamé la journée pied au plancher en remportant l'ES9, longue de 20 kilomètres et perturbée par quelques nappes de brouillard. Il a devancé de 7"8 Elfyn Evans et de 9" Dani Sordo, ce qui lui permet de compter désormais 13"5 d'avance au classement général sur le Gallois et 18 sur l'Espagnol. "J'ai eu de bonnes sensations sur cette spéciale. Je suis plus content de la voiture aujourd'hui, ça m'a l'air plus naturel, c'est bien", s'est réjoui le champion du monde 2019. Sébastien Ogier profite du fait qu'il ne balaie plus la route, contrairement à vendredi, et gagne une place pour se classer quatrième au général, pour un dixième, à 35"5 de Tänak, après avoir doublé son coéquipier chez Toyota Takamoto Katsuda. "C'était vraiment glissant et je ne me suis pas senti super à l'aise. Je manquais d'adhérence, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On a besoin de voir si on peut faire quelque chose avec la voiture", a confié le champion du monde en titre. Son compatriote Adrien Fourmaux a quant à lui perdu beaucoup de temps en raison d'un problème sur sa pédale d'accélérateur.



WRC / RALLYE DU PORTUGAL

Classement après 9 spéciales (sur 20) - Samedi 22 mai 2021

1- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) en 1h35'16”7

2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) à 13"5

3- Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 18"

4- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 35"5

5- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 35"6

...

8- Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford) à 2'27"9

...



Vainqueurs de spéciales :

Tänak : 4 (ES1, ES6, ES8, ES9)

Sordo : 4 (ES2, ES3, ES4)

Rovanperä : 1 (ES4)

Ogier : 1 (ES7)