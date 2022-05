WRC - Portugal : Neuville premier leader, Ogier et Loeb dans le Top 10

C'est parti pour le rallye du Portugal, quatrième manche de la saison WRC ! Après la victoire de Sébastien Loeb à Monte-Carlo et de Kalle Rovanperä en Suède et en Croatie, les meilleurs pilotes de rallye se retrouvent dans le nord du pays, et les deux Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, font d'ailleurs leur retour en WRC à cette occasion, après avoir zappé les deux dernières manches. Ce jeudi soir se déroulait la 1ere spéciale, d'une longueur de 2,82km dans les rues de Coimbra, et c'est Thierry Neuville qui s'est montré le plus rapide. Parti avant-dernier, le Belge de l'équipe Hyundai a bouclé le parcours en 2'37, devançant de six dixièmes son coéquipier Ott Tänak. "On continue d'apprendre. C'était une première spéciale vraiment sympa. C'est bon de revoir du public, car ce n'était pas aussi sympa ces trois dernières années. J'espère qu'on va voir une belle bataille ce week-end", a réagi le pilote belge.

Ogier comme chez lui

Les deux Français ont également terminé dans le Top 10 : Sébastien Ogier 5eme à 2"1 et Sébastien Loeb 8eme à 3"4. "C'était vraiment sympa. C'est un peu comme une deuxième famille pour moi ici au Portugal, donc je vais essayer de leur donner un bon résultat", a confié le Gapençais, quintuple vainqueur de l'épreuve (co-recordman avec Markku Alen) à l'arrivée. "Ca va être difficile. Il faut d'abord que je me remette dans le rythme, et la position de départ ne sera pas facile. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne pense pas qu'on puisse se battre pour la victoire mais je vais essayer de faire un bon rallye", a commenté de son côté l'Alsacien. Vendredi, huit spéciales seront au programme.



WRC / PORTUGAL

Classement après 1 spéciale (sur 21) - Jeudi 19 mai 2022

1- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 2'37"9

2- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0"6

3- Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1"4

4- Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SUE/Ford M-Sport) à 1"8

5- Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 2"1

...

8- Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3"4

...



Vainqueurs de spéciales

Neuville : 1 (ES1)