WRC - Portugal : Le triplé pour Rovanperä

Sordo prive Toyota d'un triplé

RALLYE - WRC / PORTUGAL

Classement final (après 21 spéciales) - Dimanche 2 mai 2022

Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA-FRA/Ford) à 5'52"1

Vainqueurs de spéciales

Loeb : 1 (ES4)

Ogier : 1 (ES5)

Vingt-et-un ans et déjà cinq victoires en rallye WRC au compteur ! Kalle Rovanperä est un monstre de précocité, et il l'a encore prouvé ce week-end, en remportant son troisième rallye de suite. Après la Suède et la Croatie, le Finlandais de l'écurie Toyota a remporté le rallye du Portugal, dont il avait pris la tête samedi. Vainqueur de huit spéciales sur 21, le fils de Harri a dominé cette quatrième manche de la saison, pour finalement l'emporter de quinze secondes sur son coéquipier Elfyn Evans.Hormis dans l'ES19, où il a été perturbé par quelques nappes de brouillard et un peu de pluie, le Finlandais a toujours terminé devant le Gallois, et a scellé sa victoire avec une Power Stage remportée de main de maître, avec six secondes d'avance sur son rival. "Pour le moment, il semble que nous soyons sur un très bon chemin. Partir en premier sur la route ici et se battre pour la victoire était vraiment agréable. Un grand merci à Jonne (Halttunen, son copilote, ndlr) et aussi à l'équipe - nous avons vu beaucoup de conditions difficiles et notre voiture était parfaite comme toujours. Tout le monde peut être vraiment heureux", a confié celui qui caracole en tête du championnat du monde, avec 46 points d'avance sur Neuville."Nous avions bien besoin d'un résultat, c'est sûr (il avait fini 5eme en Croatie, pour meilleur résultat cette saison, ndlr). Bien sûr, nous sommes déçus du résultat d'aujourd'hui, mais je tire mon chapeau à Kalle. De mon côté, c'est bien d'être de retour sur le podium et nous devrions pouvoir construire à partir d'ici", a réagi de son côté Elfyn Evans. Si la bataille a fait rage jusqu’au bout pour la victoire, cela a également été le cas pour la troisième place.Le pilote Hyundai a attendu la Power Stage pour passer devant le pilote Toyota, en le devançant d’un peu plus de quatre secondes, et au final, Sordo monte donc sur la troisième marche du podium pour deux secondes et un dixième, privant l’écurie japonaise d’un triplé. Thierry Neuville complète le Top 5 alors que, suite aux malheurs vécus par Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, c'est Pierre-Louis Loubet qui hérite du statut de meilleur Français, avec une septième place au volant de sa Ford. Prochain rendez-vous : en Sardaigne dans deux semaines.Elfyn Evans-Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 15"2Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 2’17’’3Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 2'19"4Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 2’37"8Neuville : 2 (ES1, ES15)Evans : 6 (ES2, ES3, ES6, ES9, ES10, ES12)Rovanperä : 8 (ES7, ES8, ES11, ES13, ES14, ES17, ES20, ES21)Gryazin : 1 (ES16)Tänak : 2 (ES18, ES19)