WRC - Portugal : Evans file vers la victoire, Ogier reste sur le podium

RALLYE - WRC / PORTUGAL

Classement après 18 spéciales (sur 20) - Dimanche 23 mai 2021

3- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 1'22’’3

Adrien Fourmaux

Vainqueurs de spéciales :

Ogier : 1 (ES7)

En dehors du coup pour le Top 10 depuis vendredi, Thierry Neuville va disputer la Power Stage pour tenter de grappiller de précieux points, et il a décidé de disputer l'ES18 à fond pour se tester puisque la dernière spéciale se déroulera sur le même parcours. Et bien lui en a pris, car le Belge de Hyundai l'a remportée. "C'est une spéciale très rapide, mais il y avait beaucoup de balayage. Le deuxième passage devrait être meilleur", a réagi le Belge, qui a pourtant dominé Ott Tänak, un autre "revenant" de 4 secondes et demie et Elfyn Evans de 6"7. Sébastien Ogier a préservé ses pneus en vue de la Power Stage et a fini quatrième. A noter que Gus Greensmith a profité de cette ES18 pour doubler son coéquipier chez Ford, Adrien Fourmaux, pour sept secondes.A trois spéciales de la fin, aucun pilote n'a pris de risques inconsidérés lors de cette courte ES17, et le classement général n'a pas évolué. Elfyn Evans a signé son quatrième temps-scratch du rallye pour encore augmenter son avance en tête. Le Gallois (qui, comme les autres concurrents, ne s'est pas exprimé à l'arrivée), s'est imposé avec 1"4 d'avance sur Dani Sordo et 3"1 sur Gus Greensmith, et compte désormais 21"7 d'avance sur Sordo et 1'22 sur Sébastien Ogier au classement général.Leader du rallye du Portugal depuis samedi après-midi suite aux problèmes rencontrés par Ott Tänak, Elfyn Evans a très bien entamé la dernière journée, avec une victoire dans l'ES16 (une spéciale absente du parcours depuis 1998) qui lui permet de compter désormais 20 secondes d'avance sur Dani Sordo et 1'15 sur Sébastien Ogier, qui ne devraient pas prendre de gros risques dans la matinée afin de conserver leur place, la victoire semblant inaccessible sauf accident pour le leader gallois. "J'ai bien poussé pendant cette spéciale. C'était délicat à certains endroits, il n'y avait pas autant d'adhérence que je ne le pensais, la surface était dure. Mais je suis assez satisfait", a réagi Evans. Cinquième de la spéciale, Sébastien Ogier n'espérait pas beaucoup mieux : "C'est une spéciale délicate. Je n'ai pas trop poussé, il y avait beaucoup de courbes, donc c'est très facile de perdre la voiture", a confié à l'arrivée le pilote français, prudent alors qu'il reste quatre spéciales à disputer.Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 22"Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 1’54’’5Gus Greensmith - Chris Patterson (GBR-IRL/Ford) à 4'43"8- Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford) à 4'50"5Tänak : 7 (ES1, ES6, ES8, ES9, ES10, ES11, ES13)Sordo : 4 (ES2, ES3, ES5, ES15)Rovanperä : 1 (ES4)Evans : 4 (ES12, ES14, ES16, ES17)Neuville : 1 (ES18)