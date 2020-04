WRC : Pas d’essais avant juin

C’est par un court communiqué que la Fédération internationale d’automobile (FIA) a annoncé la nouvelle jeudi : les essais WRC sont suspendus au moins jusqu’au 31 mai. Seuls trois rallyes ont pu être disputés depuis le début de saison. A Monte-Carlo, en Suède et au Mexique, une dernière épreuve remportée par Sébastien Ogier, leader du championnat du monde avant cette interruption causée par la pandémie de coronavirus.



Et alors que les rallyes d’Argentine, du Portugal et de Sardaigne ont déjà été reportés, le prochain est censé se dérouler du 16 au 19 juillet au Kenya. C’est par un souci d’équité que la FIA a décidé de suspendre les essais, afin que toutes les équipes soient sur un pied d’égalité. Car les trois équipes engagées sont basées dans trois pays différents : Toyota, où est arrivé Ogier à l’intersaison, en Finlande, Hyundai en Allemagne et M-Sport Ford en Angleterre. Trois pays qui gèrent différemment la crise sanitaire, et où les mesures appliquées ne sont pas identiques.