WRC : Pas de rallye de Finlande cette année

Quand la saison de rallye WRC va-t-elle bien pouvoir reprendre ? Interrompue depuis la mi-mars, après le rallye du Mexique, elle ne reprendra pas avant, au mieux, début septembre et l’épreuve néo-zélandaise. Après l’annulation du rallye du Portugal (prévu fin mai) et du Kenya (prévu mi-juillet), et le report du rallye d’Argentine (prévu fin avril) et de Sardaigne (prévu début juin), c’est le rallye de Finlande, la prochaine épreuve prévue au calendrier, qui a officiellement été annulé ce mercredi. « Parallèlement à l'évolution du Covid-19, d'autres inconnues majeures affectent cette décision. Par exemple, le manque d'informations sur la poursuite des restrictions gouvernementales autour des événements publics après juillet ou la manière dont les participants, équipes et spectateurs étrangers pourront se rendre en Finlande en toute sécurité », précise le communiqué de l’organisateur du mythique rallye au programme depuis 1951, AKK Sports. Un temps étudiée, l’option d’un report à une date ultérieure dans la saison a été abandonnée.

Rendez-vous en Nouvelle-Zélande ?

« La santé et le bien-être seront toujours notre priorité, a fait savoir le promoteur du rallye de Finlande Jani Backman. Nous nous concentrons désormais avec confiance sur 2021, où nous serons enfin en mesure d'organiser les célébrations du soixante-dixième anniversaire dans une atmosphère incroyable avec les spectateurs, les concurrents ainsi que nos partenaires de longue date et ceux plus récents. » Pour le moment, seuls les rallyes de Monte-Carlo, de Suède (réduit en raison des conditions météo) et du Mexique (réduit d’une journée en raison de la pandémie de coronavirus) ont pu se dérouler normalement ou presque cette saison. Si tout va bien, la saison reprendra en Nouvelle-Zélande, du 3 au 6 septembre. Il restera ensuite à disputer les rallyes de Turquie, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, du Japon, et donc de Sardaigne et d’Argentine si une nouvelle date est trouvée. Rappelons que Sébastien Ogier (Toyota) est le leader du championnat après trois rallyes, avec 8 points d’avance sur son coéquipier Elfyn Evans et 20 sur Thierry Neuville (Hyundai).