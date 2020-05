WRC : Ogier pourrait continuer en 2021

Comme tous les sports sur la planète, le championnat du monde des rallyes est grandement impacté par la pandémie de coronavirus, et nul ne sait quand la saison 2020 pourra reprendre. Pour le moment, seuls les rallyes de Monte-Carlo, de Suède (réduit en raison des conditions météo) et du Mexique (réduit d’une journée en raison de la pandémie de coronavirus) ont pu se dérouler normalement ou presque, alors que les rallyes d’Argentine et de Sardaigne ont été reportés et celui du Portugal annulé. A ce jour, le début de la saison est prévu pour le 16 juillet au Kenya, mais rien n’est encore certain.

Ogier : "J'espère toujours que nous pourrons relancer une vraie saison"

Si la saison 2020 s’avérait énormément tronquée, cela pourrait remettre en cause la décision de Sébastien Ogier (36 ans) de prendre sa retraite à la fin de la saison, comme il l’a confié lors d’un live Instagram pour Red Bull Motorsports : « J'espère que nous pourrons recommencer à courir à un moment donné dans l'année et ainsi poursuivre cette aventure avec Toyota, qui a plutôt bien débuté. Il y a beaucoup d'incertitude sur ce qu'il va se passer. Si le championnat n'est pas relancé et que nous n'avons pas un vrai championnat, il y a une chance que je m'engage pour une autre saison. C'est une potentialité. J'espère toujours que nous pourrons relancer une vraie saison. Si c'est le cas, la question sera différente », a affirmé celui qui a quitté Citroën pour Toyota l’hiver dernier. Le pilote français sextuple champion du monde occupe la première place du championnat du monde des rallyes après trois épreuves, grâce à sa victoire au Mexique, sa deuxième place à Monte-Carlo et sa quatrième place en Suède.