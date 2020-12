WRC / RALLYE DE MONZA

Classement général (après 9 spéciales sur 16) - Samedi 5 décembre 2020



Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota)

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 3 (ES1, ES5, ES7)



Elfyn Evans a réussi à s'immiscer le duel entre Dani Sordo et Sébastien Ogier pour remporter la neuvième spéciale du rallye de Monza. Le Britannique a fait forte impression pour remporter une deuxième spéciale depuis le début du week-end. Cette performance lui permet de se rapprocher du duo de tête et de creuser l'écart sur ses poursuivants.Cette place de leader est à nouveau occupée par Sébastien Ogier. Le Français a fait le deuxième temps de la neuvième spéciale à une demi-seconde de Evans. Ce chrono, réalisé pendant que Dani Sordo ne se classait que cinquième sur un parcours enneigé, permet au pilote Toyota d'avoir presque sept secondes d'avance sur l'Espagnol au classement général. L'après-midi s'annonce intense entre les deux hommes, mais aussi dans la course au titre.En 7'05, Dani Sordo a repris son bien. L'Espagnol a été le plus rapide sur la huitième spéciale du Rallye de Monza. Il en a profité pour reprendre la tête du classement général. Le pilote Hyundai a devancé Elfyn Evans pour quatre dixièmes. Les écarts ont été minimes sur les 11,09km de course marqués par plusieurs sorties de route. Huitième de Gerosa 1, Sébastien Ogier n'a pas perdu trop de temps sur le nouveau leader du classement général.En difficulté, Esapekka Lappi continue de glisser au classement.Dani Sordo avait réalisé une journée de vendredi presque parfaite sur la piste. En dehors, ça a été un peu plus compliqué. Leader du Rallye de Monza après six spéciales, l'Espagnol a vu son avance être réduite par une pénalité infligée en fin de soirée à cause d'une chicane coupée lors de la sixième spéciale. Comme Esapekka Lappi, son dauphin, il a vu dix secondes être ajoutées à son chrono. Le pilote Hyundai n'avait plus que deux secondes d'avance sur le troisième, Sébastien Ogier. Et cet écart, minime, n'a pas résisté à la première spéciale de ce samedi.L'avance du pilote Toyota au classement général est d'un peu plus de trois secondes.Le grand perdant de cette spéciale est Esapekka Lappi. Alors qu'il n'était qu'à une seconde de la tête de la course vendredi soir, le Finlandais est désormais relégué au quatrième rang.. Ott Tänäk quatrième de la spéciale à seulement dix secondes d'Ogier complète le top 5 avant de s'attaquer à Gerosa 1.en 1h33'31"22- Dani Sordo - Carlos Del Barrio (ESP-ESP/Hyundai) à 6"73- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 7"54- Ott Tänäk - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 15"75- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) à 18"5...Sordo : 3 (ES2, ES6, ES8)Evans : 2 (ES4, ES9)Lappi : 1 (ES3)