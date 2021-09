Quand Monza joue encore les remplaçants



A statement from the @2020rallyjapan 2021executive committee#WRC | #RallyJapan

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 7, 2021

Le Japon reste encore à quai. Monza en profite encore.Comme cela avait déjà été le cas en 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a contraint les organisateurs à annuler le rendez-vous, qui aurait dû venir baisser le rideau en novembre prochain (du 11 au 14 novembre) sur la saison WRC. "Considérant les caractéristiques de la compétition WRC, qui se déroule sur la voie publique avec la coopération impérative de tous dans la communauté locale, et le fait qu’au Japon, les cas d’urgence Covid-19 continuent d’augmenter quotidiennement et l’atténuation de la situation reste imprévisible, ensemble, nous nous sommes retrouvés avec un seul choix qui était, malheureusement, d’annuler le Rallye du Japon WRC 2021", indique le communiqué, semblable à celui publiés plus tôt dans l'année au moment pour le Japon de renoncer cette fois à ses Grands Prix de Formule 1 et de Moto Gp mais aussi à deux courses d'endurance, dont l'une en moto.A l'instar de ce qui avait déjà été entrepris la saison dernière, les Japonais assurent qu'ils ont tout mis en œuvre pour ne pas avoir à tirer un trait sur cette manche du Championnat du Monde WRC, mais cela n'a pas suffi et"Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour surmonter cette pandémie de Covid-19 et pouvoir organiser avec succès le WRC au Japon en 2022. Je prie pour la sécurité de tous", a d'ailleurs promis mardi le président du comité exécutif Satoshi Suzuki.en novembre prochain. L'officialisation est tombée dimanche en marge de la dernière journée du rallye de l'Acropole-Grèce.