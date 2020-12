WRC - Monza : Ogier augmente son avance

RALLYE - WRC / MONZA

Classement général (après 14 spéciales sur 16) - Dimanche 6 décembre 2020

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota)

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 5 (ES1, ES5, ES7, ES11, ES14)

Sébastien Ogier démarre parfaitement bien cette journée qui pourrait lui permettre de décrocher un septième titre de champion du monde ! Alors que Dani Sordo avait remporté les deux spéciales "Pzero Grand Prix", c'est le Français qui s'est imposé sur cette ES de 10,31km empruntée pour la troisième fois du week-end, entièrement sur le circuit de Monza et donc sur asphalte. Dans la nuit italienne, Ogier s'est imposé en un peu plus de cinq minutes et trente secondes, avec une seconde et six dixièmes d'avance sur son coéquipier Kalle Rovanperä, alors que les pilotes Hyundai Ott Tänäk (3eme) et Dani Sordo (5eme) n'ont pas voulu prendre de risques, afin s'assurer le titre pour le constructeur sud-coréen en ramenant la voiture à bon port dimanche à la mi-journée. "Les pneus ont fait une grande différence ! Je n'ai pas vraiment poussé, j'ai juste roulé propre", a signifié Ogier à l'arrivée. Le pilote Toyota compte désormais 25 secondes d'avance sur Tänäk, qui a chipé la deuxième place à Sordo. Rappelons que Sébastien Ogier sera sacré champion du monde s'il remporte ce rallye, quel que soit le résultat de la power-stage. S'il fini deuxième, il ne comptera "que" quatre points d'avance sur Elfyn Evans, qui pourrait alors lui ravir le titre grâce aux points bonus de la power-stage (de 1 à 5 points pour les cinq premiers).en 1h53’19’’42- Ott Tänäk - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 25"53- Dani Sordo - Carlos Del Barrio (ESP-ESP/Hyundai) à 28"24- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) à 54"95- Kalle Rovanperä - Jonne Halttune (FIN-FIN/Toyota) à 1’11"7...Sordo : 4 (ES2, ES6, ES8, ES13)Evans : 2 (ES4, ES9)Lappi : 1 (ES3)