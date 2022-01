WRC - Monte-Carlo : Ogier devance Loeb sur le shakedown, Fourmaux 5eme

Fourmaux dans le Top 5



Sébastien Ogier, sacré champion du monde WRC pour la huitième fois de sa carrière en novembre dernier, a devancé Sébastien Loeb, fraîchement deuxième du Dakar 2022 alors qu'il espérait décrocher enfin sa première victoire sur la course, ce jeudi matin lors du shakedown du rallye de Monte-Carlo, à Sainte-Agnès (2,29 km), qui lance ce week-end le coup d'envoi de la saison. Au volant de sa Toyota Yaris hybride, le Gapençais, qui s'est retiré officiellement de la catégorie à l'issue du dernier exercice mais pourrait néanmoins disputer jusqu'à six manches au maximum cette année, a bouclé son meilleur passage en 1'50”4. De quoi devancer son compatriote, qui n'a, lui, que ce seul rallye de Monte-Carlo inscrit à son calendrier, de cinq dixièmes. Loeb, qui conduit désormais la nouvelle Ford Puma Rally1 avec Isabelle Galmiche pour copilote, n'a en effet pu faire mieux que 1'50”9 à son meilleur chrono.Elfyn Evans (Toyota), qui avait nourri jusqu'au bout l'espoir la saison dernière de priver Ogier de son huitième sacre pour aller décrocher son premier titre mondial, complète le podium de ce shakedown, à une seconde de celui qui fait équipe jusqu'à nouvel ordre avec Benjamin Veillas, son copilote historique Julien Ingrassia ayant décidé de prendre sa retraite. Belle performance également pour l'autre Français inscrit en WRC Adrien Fourmaux (Ford). Le jeune Nordiste termine cinquième, à 2”6 d'Ogier et juste derrière Thierry Neuville (Hyundai). De bon augure avant le lever de rideau officiel, ce jeudi soir, avec les deux premières spéciales de cette première épreuve de la saison au menu (Luceram-Lantosque à 20h18 puis La Bollène-Vésubie-Moulinet à 21h31).Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) en 1'51”4Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 1'52”2